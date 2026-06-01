Tandhygienist till Tandläkarhuset Enköping
Vill du arbeta på en klinik med gott renommé, härliga patienter och ett team som verkligen trivs tillsammans?
Där kvalitet, arbetsglädje och utveckling går hand i hand?
Nu söker vi en tandhygienist till Tandläkarhuset Enköping – en väletablerad klinik mitt i centrala Enköping som fortsätter växa och nu vill välkomna ytterligare en tandhygienist till teamet.
Om kliniken
Tandläkarhuset Enköping är en uppskattad och välkänd klinik med stark lokal förankring och ett mycket gott rykte.
Här möts du av:
• ett stabilt och växande patientunderlag • underbara patienter och långsiktiga relationer • kompetenta och engagerade kollegor • en varm, prestigelös och familjär stämning • en klinik där kvalitet och patientupplevelse står i centrum
Det här är en arbetsplats där människor trivs – både patienter och medarbetare.
Om rollen
Vi befinner oss i en spännande fas och vill nu utöka teamet med ytterligare en tandhygienist.
Hos oss får du:
• arbeta med förebyggande tandvård och egna patienter • bygga långsiktiga patientrelationer • arbeta självständigt med stöd av ett engagerat team • vara med och påverka och utveckla verksamheten framåt • arbeta på en klinik där din kompetens värdesätts och tas tillvara
Vi erbjuder en roll där du får kombinera kvalitet, kontinuitet och utveckling.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
• är legitimerad tandhygienist • har ett varmt bemötande och ett genuint intresse för patientmötet • är engagerad, noggrann och ansvarstagande • trivs i ett team där man hjälper och stöttar varandra • vill vara med och bidra till en fortsatt positiv utveckling på kliniken
Din inställning och personlighet är minst lika viktig som din erfarenhet.
Hos oss går kvalitet, patientnöjdhet och utveckling hand i hand. Vi tror på att uppmärksamma och värdesätta goda prestationer och skapa förutsättningar för våra medarbetare att växa tillsammans med verksamheten.
En del av Dentalum – med allt vad det innebär
Tandläkarhuset Enköping är en del av Dentalum – en av Sveriges mest expansiva tandvårdsgrupper med cirka 400 medarbetare, 30 kliniker och ett eget tandtekniskt labb.
Vi befinner oss i Dentalum 2.0 – nästa fas i vår utvecklingsresa med fokus på kvalitet, kultur och långsiktig tillväxt.
Som en del av Dentalum får du:
• tillgång till ett stort nätverk av kollegor och specialister • kompetensutveckling genom Dentalum Academy • stöd inom HR, ekonomi och verksamhetsutveckling • möjlighet att utvecklas inom en organisation i stark utveckling
Här kombineras den lokala klinikens närhet med styrkan i ett större sammanhang.
Låter det som något för dig?
Plats: Enköping Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse Start: Enligt överenskommelse
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Då tror vi att du kommer trivas väldigt bra hos oss på Tandläkarhuset Enköping. Så ansöker du
Då tror vi att du kommer trivas väldigt bra hos oss på Tandläkarhuset Enköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
https://karriar.dentalum.com
Kryddgårdsgatan 21 (visa karta
)
749 35 ENKÖPING
