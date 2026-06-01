Gymnasielärare i samhällskunskap och sociologi med programansvar
Tyresö Kommun / Gymnasielärarjobb / Tyresö Visa alla gymnasielärarjobb i Tyresö
2026-06-01
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tyresö Kommun i Tyresö
, Stockholm
, Täby
, Nacka
eller i hela Sverige
Vad vi gör och vill
Tyresö gymnasium är en skola som sätter kunskap, trygghet och framtidstro i centrum. Vår vision är att ge varje elev de verktyg de behöver för att nå sin fulla potential, oavsett startpunkt. På Tyresö gymnasium är vi övertygade om att skolan är en språngbräda ut i en globaliserad framtid. Vi arbetar aktivt med att vidga våra elevers perspektiv och hjälpa dem förstå att de är en viktig del av en större värld.
Genom en medveten och långsiktig satsning på internationalisering och demokratiarbete – stadigt förankrat i det europeiska samarbetet – integrerar vi globala frågor i alla våra utbildningar. Vi vill skapa en lärmiljö där gränsöverskridande samverkan är en naturlig del av vardagen, och där våra elever rustas med de värderingar och kunskaper som krävs för att bli engagerade och ansvarsfulla medborgare i ett öppet samhälle.
Som skola är vi inne i en spännande period där mycket händer och utvecklas. Hösten 2025 återstartades det samhällsvetenskapliga och det ekonomiska programmet med gott söktryck. I övrigt har skolan yrkesprogram, introduktionsprogram, specialpedagogisk verksamhet samt anpassat gymnasium. Bredden av program leder till en härlig och dynamisk atmosfär! Tyresö gymnasium har många engagerade lärare och upplevs som lugn och trygg av både lärare och elever.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Då Tyresö gymnasium växer söker vi nu en ny medarbetare med huvudfokus på våra teoretiska program! Rollen som programansvarig lärare på samhällsvetenskapliga programmet är en kombination av pedagogiskt ledarskap och undervisning. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för samhällsvetenskapsprogrammets kvalitet, profilering och utveckling, samtidigt som du undervisar i samhällskunskap, sociologi samt kurser inom humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering som Europakunskap och kriminologi.
I rollen som programansvarig ingår det att leda programlagets möten med fokus på samordning, progression och kollegialt lärande. Du ansvarar för att utveckla programmet och hålla dess profil ledande och attraktiv genom exempelvis externa samarbeten och gästföreläsningar. Du följer upp elevernas resultat och arbetar systematiskt med att utveckla utbildningens innehåll. Du ansvarar även för att utveckla samhällsvetenskapsprogrammens utlandsprofilering kopplat till internationellt samarbete, demokrati, mänskliga rättigheter.
Du planerar, genomför och utvärderar inspirerande undervisning som kopplar samhällsfrågor till aktuella händelser.
Detta är en tillsvidaretjänst på 100% med önskad start den 10/8-2026. Tjänsten är en ferietjänst.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för interna omplaceringar.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren och inspirerande pedagog med ett genuint intresse för skolutveckling och ledarskap. Du har en förmåga att se helheten utan att tappa detaljerna, och du trivs med att motivera både kollegor och elever. Du har behörighet i att undervisa samhällskunskap och sociologi på gymnasienivå och har erfarenhet eller starkt driv till att leda pedagogiska processer. Du är bra på att leda, strukturera och organisera arbete och har lätt för att omsätta kursplaner till kreativ undervisning. Du är skicklig på att bygga förtroende och samarbeta med elever, kollegor och skolledning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av internationella samarbeten och utbyten.
Är du en engagerad samhällsvetare som vill kombinera din passion för undervisning med ett strategiskt uppdrag? Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 8/6. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Biträdande rektor Karin Aaseby, karin.aaseby@tyreso.se
, tel: 073-688 70 33
Rektor Emil Johansson, emil.johansson@tyreso.se
, tel: 072-469 53 82
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
)
135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Kontakt
Karin Aaseby karin.aaseby@tyreso.se +46857827033 Jobbnummer
9940581