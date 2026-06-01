Senior Fullstackutvecklare (.NET/C#) till Drakryggen
2026-06-01
Senior Fullstackutvecklare (.NET/C#) till DrakryggenVill du bygga komplexa system som gör verklig skillnad?
Har du en stark grund inom C# och .NET och trivs i miljöer där teknisk kvalitet, arkitektur och affärsnytta står i fokus? Motiveras du av att lösa komplexa problem och bidra med erfarenhet i projekt med tydliga mål? Då kan du vara den vi söker.
Om rollen
Som Senior Fullstackutvecklare hos Drakryggen blir du en del av ett erfaret och sammansvetsat team som arbetar hos en av våra kunder. Du kommer att ingå i ett produktteam med ansvar för verksamhetskritiska interna system som stödjer inköp, produktutveckling och logistikflöden.
Det här är inte utveckling av externa kundgränssnitt – fokus ligger istället på de system och verktyg som utgör ryggraden i verksamheten. Vi befinner oss i en intensiv och spännande fas med flera viktiga leveranser framför oss, vilket gör att vi söker en senior utvecklare som snabbt kan sätta sig in i komplexa miljöer och bidra med både teknisk kompetens och struktur från dag ett.
Uppdraget erbjuder goda möjligheter till distansarbete, men vi har ett uttalat önskemål om att du kan vara närvarande på kontoret i Borås någon dag i veckan.Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla backendtunga fullstacklösningar baserade på C# och .NET.
Arbeta med interna administrativa applikationer och stödsystem.
Omsätta verksamhetsbehov till robusta, skalbara och långsiktiga tekniska lösningar.
Bidra till arkitektur- och designbeslut i nära samarbete med teamet.
Fungera som teknisk sparringpartner för andra utvecklare och bidra till teamets fortsatta utveckling.
Vi söker dig som
Är en trygg och självgående utvecklare med ett genuint intresse för problemlösning och systemutveckling. Du uppskattar att arbeta nära verksamheten och ser värdet i att bygga lösningar som skapar konkret nytta för användarna.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling inom C# och .NET.
Stark kompetens inom backendutveckling samt erfarenhet av frontendutveckling.
Erfarenhet av agila arbetssätt och arbete i produktteam.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av Microsoft Azure.
Erfarenhet av eller förståelse för Blazor.
Tidigare arbete inom retail, inköpssystem eller logistiklösningar.
Våra värderingar
Riktig hållbarhet börjar med människorna.
Vi vill att du ska må bra, utvecklas och känna stolthet över det du bidrar med.
Vi tror på:
Öppenhet & ärlighet – genuina samtal där vi kan prata på riktigt, oavsett roll.
Att vara ditt bästa jag – att bidra med engagemang och ansvar, utifrån där du är.
Proaktivitet & passion – att se framåt, ta initiativ och göra skillnad.
Vår rekryteringsprocess
Vår rekryteringsprocess handlar om att vi ska lära känna varandra och få en känsla för om vi är en bra match. Vi gillar meningsfulla samtal och ärlighet och ser fram emot att lära känna vem du är och att du ska få en chans att visa vad du kan, vi går igenom följande steg:
Kortare telefonsamtal eller digitalt möte med rekryterande chef för att stämma av om rollen och våra värderingar stämmer överens med dina egna mål och vad du vill framåt.
Intervju med teknisk chef som berättar mer om rollen och du får chans att berätta mer om dina erfarenheter. Vi pratar också igenom hur du samarbetar och hur vi jobbar enligt våra värderingar.
Programmeringstillfälle med en utvecklare från Drakryggen. Vi löser ett kodproblem tillsammans där du tänker högt och driver lösningen framåt.
Vilka är Drakryggen?
Vi på Drakryggen vill göra saker som är roliga eller viktiga. Och utvecklande. Ibland är det vi gör både roligt och viktigt samtidigt som det är utvecklande. Då har vi lyckats. Som företag har vi ett starkt engagemang för FN:s globala hållbarhetsmål. Vår ambition är att skapa lösningar som inte bara är effektiva och innovativa, utan som också kan bidra till långsiktiga hållbarhetsmål och stödja en mer cirkulär ekonomi.
Vad kan vi erbjuda?
Vi tror på en hälsosam arbetslivsbalans och en prestigelös miljö som bidrar till teamets utveckling. Du får inom rimliga ramar fri arbetsplats och flexibel arbetstid. Vi ger dig möjligheter att utveckla nya färdigheter i en inkluderande arbetsmiljö tillsammans med proffsiga och ödmjuka kollegor.
Vad du får hos oss:
6 veckors semester
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år
Sjukvårdförsäkring
Ständig utveckling genom våra lärandesessioner
Hybrid arbetsplats med bas i Linköping
Tjänstepension (5,5–30 % avsättning via SPP)
Stort inflytande – du är en medskapare av vår framtid
Du kan läsa mer om oss och hur det är att jobba på Drakryggen på vår hemsida och på LinkedIn.
Vi vet att mångfald skapar bättre lösningar och välkomnar ansökningar från alla bakgrunder och erfarenheter.
Ta chansen och bli en del av oss på Drakryggen - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drakryggen IT Linköping AB
(org.nr 559130-3697), https://join.drakryggen.com
Flöjelbergsgatan 20B (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL
