Leg läkare, vikariat

Välkommen till härliga Veberöd! Mitt i detta dynamiska samhälle omgiven av natursköna områden finns vi - Capio Vårdcentral Veberöd. Vi är ett team med god sammanhållning och en stark laganda som arbetar tvärprofessionellt kring våra patienter, vilket både främjar en god arbetsmiljö och gör att vi kan erbjuda våra 5 600 listade patienter bästa möjliga vård.
Din roll
I tjänsten som leg läkare ingår bl.a. att undersöka, utreda, bedöma och behandla patienter. Du är en viktig del av verksamhetens utveckling och är med och driver mottagningens arbete framåt. Vi har ett starkt fokus på kvalitet och uppföljning av kvalitetsmål är därför en del av det löpande arbetet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Att arbeta teambaserat innebär för oss att vi sambedömer och rondar våra patienter för bästa möjliga omhändertagande vid varje tillfälle. Hos oss bär vi ansvaret för patienten efter första kontakten. Vi arbetar både fysiskt och digitalt i våra kontakter.
Det finns möjlighet att arbeta hemifrån till viss del för den som så önskar.
Tjänsten är på deltid, enligt överenskommelse. Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt. För rätt person finns det goda möjligheter till längre vikariat alternativt ST-tjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som är är leg läkare med ett genuint intresse för allmänmedicinens bredd och variation och vill, tillsammans med oss, arbeta för en god vård av hög kvalitet. Att bidra till verksamhetens utveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete och du har lätt för att skapa bra möten med både patienter, arbetskamrater och samverkansparter. Du skall kunna kommunicera på ett tydligt sätt.
Du är sist men inte minst en dedikerad lagspelare som förstår din roll i helheten, där varje medarbetare är avgörande för framgång. Din närvaro bidrar till balansen och ditt engagemang hjälper till att skapa en positiv och inspirerande arbetsmiljö.
Erfarenhet av PMO är önskvärt.
