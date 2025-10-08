Leg Fysioterapeut/sjukgymnast
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!
Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast till vår enhet som består av tre arbetsterapeuter, tre fysioterapeuter, en rehabassistent samt en hjälpmedelstekniker.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi arbetar i team som ansvarar för ett geografiskt område där de kommunala verksamheterna inom särskilda boenden, ordinärt boende, kortvård/växelvård och funktionshinder ingår.
Rollen som fysioterapeut/sjukgymnast inom kommunal primärvård innebär att du arbetar självständigt med bedömning, behandling och rehabilitering.
Rollen som fysioterapeut/sjukgymnast inom kommunal primärvård innebär att du arbetar självständigt med bedömning, behandling och rehabilitering.

Du är tillsammans med arbetsterapeuten ansvarig för patientens rehabprocess och deltar i tvärprofessionella team med arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndsbedömare och enhetschef. Du har även nära kontakt med anhöriga och är en viktig länk mellan patient och andra vårdgivare. Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss ansvarar du för att handleda och delegera vård- och omsorgspersonal. Du är ett stöd för övriga medarbetare i teamet runt patienten. Att bidra till verksamhetens förbättringsarbete är en självklar arbetsuppgift.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Du har en helhetssyn och en god förmåga att analysera och reflektera utifrån olika perspektiv och kan hitta lösningar beroende på behov och situation.
Vi söker dig som är lyhörd, har en god kommunikationsförmåga och kan identifiera individernas unika behov då du möter många olika människor. Då arbetet präglas av samarbete och variation ställs krav på god samarbetsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande men även förmåga att arbeta självständigt. Som person är du lugn och trygg i både dig själv och i förmågan att fatta egna beslut. Lösningsfokuserad och prestigelös samverkan är en stor del i din roll och en framgångsfaktor i uppdraget. Du behöver kunna arbeta med både akut problematik och långsiktiga mål.
Du är van att använda datorn som arbetsredskap och har erfarenhet av att dokumentera.
Vi ser fram emot att ta del av dina kunskaper och din kompetens, oavsett om du har många års erfarenhet av yrket eller kommer direkt från studierna.
