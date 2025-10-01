Leg. Audionom sökes
2025-10-01
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
, Österåker
, Stockholm
Vi söker en legitimerad audionom till Hör Stockholm i Sickla!
Vill du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, bemötande och nytänkande står i centrum? Då kan du vara den vi söker! Hör Stockholm i Sickla letar efter en legitimerad audionom som brinner för att förbättra människors livskvalitet genom bättre hörsel.

Om tjänsten
Hos oss får du arbeta i moderna lokaler med den senaste tekniken, i ett företag som drivs av hög yrkesstolthet och en vilja att alltid sätta patienten i fokus. Vi erbjuder en utvecklande och dynamisk arbetsmiljö där du får vara med och påverka.
Vi söker dig som är:
Legitimerad audionom
Behärskar svenska, både i tal och skrift
Självständig, lyhörd och engagerad i dina patienter
Van vid att arbeta med både diagnostik och hörapparatutprovning
Erfarenhet från liknande verksamhet är meriterande, men vi värdesätter rätt personlighet och driv!
Vi erbjuder:
Ett varmt och kompetent team med god stämning
Möjlighet att arbeta med ett brett patientklientel
Fortbildning och kompetensutveckling
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Placering: Hör Stockholm, Sickla
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
e-post
E-post: kari.wallentin@sthlmhorsel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hör i Sverige AB
(org.nr 556955-2143)
Smedjegatan 18 (visa karta
)
131 54 NACKA Arbetsplats
Hör Stockholm | Nacka Jobbnummer
9534809