Leg. Audionom sökes

Hör i Sverige AB / Logopedjobb / Nacka
2025-10-01


Vi söker en legitimerad audionom till Hör Stockholm i Sickla!
Vill du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, bemötande och nytänkande står i centrum? Då kan du vara den vi söker! Hör Stockholm i Sickla letar efter en legitimerad audionom som brinner för att förbättra människors livskvalitet genom bättre hörsel.

2025-10-01

Om tjänsten
Hos oss får du arbeta i moderna lokaler med den senaste tekniken, i ett företag som drivs av hög yrkesstolthet och en vilja att alltid sätta patienten i fokus. Vi erbjuder en utvecklande och dynamisk arbetsmiljö där du får vara med och påverka.
Vi söker dig som är:
Legitimerad audionom

Behärskar svenska, både i tal och skrift

Självständig, lyhörd och engagerad i dina patienter

Van vid att arbeta med både diagnostik och hörapparatutprovning

Erfarenhet från liknande verksamhet är meriterande, men vi värdesätter rätt personlighet och driv!

Vi erbjuder:
Ett varmt och kompetent team med god stämning

Möjlighet att arbeta med ett brett patientklientel

Fortbildning och kompetensutveckling

Konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Placering: Hör Stockholm, Sickla
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
e-post
E-post: kari.wallentin@sthlmhorsel.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hör i Sverige AB (org.nr 556955-2143)
Smedjegatan 18 (visa karta)
131 54  NACKA

Arbetsplats
Hör Stockholm | Nacka

Jobbnummer
9534809

