Ledsagare till tjej i Lund
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2025-08-14
Vi söker dig som vill jobba som ledsagare i Lunds kommun.
Kunden önskar en yngre tjej eller kille med en positiv inställning till livet.
Man får gärna ha sin egen stil och kunna vara en öppen, förstående och accepterande person.
Ledsagning innebär att du tar med dig kunden ut från hemmet.
Aktiviteter efter kundens önskemål och kunden önskar att man följer med henne på innebandyträning en dag i vecka.
Sen kanske man går och fikar, går på promenad eller annat som passar för dagen.
Andra intressen är cosplay, manga, spela spel och lyssna på musik.
Bifoga gärna en bild på dig själv i ansökan, många av våra kunder önskar se bild på den sökande.
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan!
För arbete med barn krävs uppvisande av utdrag för belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Innan anställning kan arbetsgivaren komma att göra en bakgrundskontroll.
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité.
Utöver personlig assistans utför vi även ledsagning och avlösning på uppdrag av kunder boende i Lunds kommun.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet. Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431) Kontakt
Tina Olsson tina@ekensassistans.se Jobbnummer
9457997