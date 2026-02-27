Ledningssamordnare
Högskolan i Skövde / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-02-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.Vill du arbeta nära högskolans ledning och bidra till att utveckla verksamheten? Vi söker nu en ledningssamordnare till Högskolan i Skövde (Högskolan). Anställningen är placerad vid ledningskansliet där du tillsammans med dina kollegor utgör ett strategiskt och operativt stöd till högskolans ledning och styrelse.
Ledningskansliet samordnar arbetet med Högskolans övergripande verksamhetsplanering och är involverat i lärosätets strategiska projekt, intern styrning och kontroll samt utvecklingsarbete. Vid avdelningen finns även centrala funktioner för ärendefördelning, diarieföring, arkivering och stöd i förvaltningsjuridiska frågor.
Som ledningssamordnare blir du en viktig del i Högskolans ledningsstöd, där du kombinerar löpande ärendehantering och kvalificerat utredningsarbete med verksamhetsutveckling och projekt. Arbetet sker i nära samverkan med styrelsen, rektor, prorektor, högskoledirektör samt högskolans ledningsgrupp. Rollen kräver god förvaltningskännedom, hög analytisk förmåga och förmåga att självständigt driva frågor från start till mål.
Din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som utredare är att, både självständigt och i nära samarbete med kollegor och högskolans ledning, arbeta med att:
• ta fram, genomföra och kvalitetssäkra utredningar, analyser och beslutsunderlag
• bereda och samordna ärenden inför beslut av Högskolans ledning och styrelse
• ansvara för framtagande, revidering och utveckling av styrdokument, riktlinjer och interna regelverk
• stödja ledningen i arbetet med verksamhetsplanering, uppföljning, processutveckling och intern styrning och kontroll
• analysera och sammanställa konsekvensbedömningar, remissvar och uppföljningar
• bidra i strategiska projekt samt initiera eller leda egna utrednings- och utvecklingsuppdrag.
Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen på lägst grundnivå, gärna med inriktning mot statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annat relevant område
• dokumenterad erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, gärna inom offentlig verksamhet
• erfarenhet av arbete kopplat till styrning, planering, uppföljning eller analys
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• god samarbetsförmåga och förmåga att bygga relationer i en organisation med många kontaktytor
• förmåga att självständigt driva och ansvara för ärenden och projekt, ta initiativ samt arbeta lösningsorienterat med fokus på utveckling och effektivisering.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, gärna inom högskole- eller universitetssektorn.
• God IT-kompetens och erfarenhet av att använda AI-verktyg för att effektivisera arbetssätt och processer.
• Förmåga att uttrycka dig klart, strukturerat och målgruppsanpassat i skrift, särskilt i beslutsunderlag och rapporter.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Högskolan kan komma att tillämpa 6 månaders provanställning
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 27 mars 2026
Diarienummer: Ref nr HS 2026/186
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av chef för ledningskansliet Jill Elmshorn. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.Publiceringsdatum2026-02-27Så ansöker du
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Välkommen med din ansökan!
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Skövde
(org.nr 202100-3146), http://www.his.se Jobbnummer
9769168