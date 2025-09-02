Lednings- och marknadsassistent till vård- och omsorgsbolag
2025-09-02
Vill du kombinera din administrativa skicklighet med din förmåga att bygga relationer och bidra i marknadsarbetet? Hos oss blir du en viktig del av helheten och får samtidigt möjlighet att påverka i en verksamhet som gör skillnad för många människor.
Då är det här jobbet för dig!
Om tjänsten
Som lednings- och marknadsassistent blir du en nyckelperson med varierande uppgifter och många kontaktytor. Det är ett omväxlande arbete. Ena dagen ansvarar du för att leverera blommor och tårta till verksamheten där månadens medarbetare arbetar. Andra dagen kan det handla om att skicka kallelser till styrelsens medlemmar och ansvara för bolagets administration.
Tillsammans med Marknadskommunikatör och Marknads- och kommunikationschef utgör du vår marknadsavdelning men arbetar även nära VD och ledningsgrupp. Du blir en del av vår centrala stab tillsammans med ytterligare tolv personer som tillsammans täcker områden som ekonomi, HR, fastighet, kvalitet och IT.
Tillsammans bidrar vi till att skapa en välfungerande organisation där både struktur och trivsel är viktiga delar i vardagen. Detta innebär även att vi hjälps åt och ibland arbetar vi med saker som inte alltid ingår i vårt egna huvuduppdrag. Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
- Stötta VD och ledningsgruppen med administration, mötesbokningar och kallelser
- Vara kontaktperson för styrelsen och hantera kommunikationen i styrelseportalen
- Ansvara för bolagsadministration, diarieföring och stötta ekonomiavdelningen med avtalsadministration
- Arrangera och delta i olika events tillsammans med marknadsavdelningen
- Bidra i kommunikationsarbetet, exempelvis intranät, sociala medier och övrig marknadsföring
- Medverka i bolagets krisledning som administratör (tjänsten är krigsplacerad)
- Ansvara för kontorets dagliga drift och service, inklusive beställning av lunch och fika till möten samt stödja chef med praktiska och administrativa uppgifter
Vi erbjuder en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Som anställd hos oss erbjuds du även förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag och Edenred lunchkortet (subventionerad lunch). Självklart har vi också kollektivavtal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt huvudkontor i Turebergshuset, som ligger i Sollentuna centrum. Tillträde sker enligt överenskommelse och provanställning kan komma att bli aktuellt.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
- Erfarenhet av arbete som ledningsassistent och/eller marknadsassistent
- Minst gymnasieutbildning
- Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
- Goda IT-kunskaper, särskilt i Office-paketet
Då du ibland kommer att behöva ta dig runt på olika verksamheter är det meriterande om du har körkort och tillgång till egen bil.
Som person tar du eget ansvar och är prestigelös och social samt lösningsorienterad, med förmåga att se helheten i ditt arbete. Du är strukturerad som person och anpassar dig snabbt till nya situationer och förändringar och hanterar utmaningar med lugn och positiv inställning. Du är relationsbyggande och skapar förtroende genom goda samarbeten, samtidigt som du har ett starkt kund- och servicefokus och aktivt bidrar till att verksamheten utvecklas och når sina mål.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen kommer vi i slutet av rekryteringsprocessen använda oss av rekryteringstester som ett komplement till intervjuerna. Vi genomför även bakgrundskontroll på slutkandidat innan anställningsavtal skrivs.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Du når du via växeln på 08-128 240 00.
Om SOLOM
SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på http://www.solom.se Ersättning
