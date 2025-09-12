Ledig tjänst på 75% inom autism
2025-09-12
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Om uppdraget
Nu har jag behov av ytterligare en assistent till min grupp som kan arbeta på en tjänst på 75 %. Tjänsten är just nu fördelad på 6 dygn under en 4-veckors period som rullar, inkluderat 4 timmars jour på natten. Arbetstiderna är 08.00-08.00.
Jag är en tjej på snart 28 år som bor i en lägenhet i Kävlinge, cirka 10 minuters promenadavstånd från tågstationen. Jag har autism och intellektuell funktionsnedsättning. Därför har jag behov av personlig asssistans dygnet runt.
Jag behöver hjälp från min assistent med bland annat att sköta min hygien, klä på mig, sköta hushållssysslor, matlagning, samt planering och utförande av aktiviteter. Jag är en positiv tjej och tycker om när mina assistenter skojar med mig. Jag tycker också om att vara aktiv och har ett stort intresse för hästar. Jag rider en dag i veckan och arbetar i stallet en dag i veckan, så det är viktigt att du som arbetar tillsammans med mig klarar av att vistas i den miljön. Jag gillar att åka tåg, sjunga i kör, åka på utflykter och bada. Två dagar i veckan arbetar jag på daglig verksamhet i Kävlinge. Då har jag min assistent med mig som stöttar och motiverar mig i arbetet.
Jag har en nära relation med min familj och det är viktigt att mina assistenter skapar en god relation med dem som jag umgås med, för att jag ska trivas så bra som möjligt.
Jag saknar verbal kommunikation, men kommunicerar med hjälp av TAKK (Tecken som stöd). För att min dag ska bli tydlig för mig använder jag ett tydliggörande schema och tidshjälpmedel. Mina assistenter arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande, det fungerar bäst i relationen gentemot mig.
Jag söker en kvinnlig assistent som kan arbeta hos mig med start omgående. Arbetet innefattar främst ensamarbete, så det behöver du klara av.
Du behöver även inneha B-körkort då jag har tillgång till egen bil som mina assistenter kör.
Jag hoppas att du finner detta arbete intressant och skickar in din ansökan. Ser framemot ett möte med dig.
