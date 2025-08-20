ledig Heltidstjänst
Hudterapeut till exklusiv klinik - Beauty Box Stockholm söker dig som vill mer.
Beauty Box i Bromma söker nu en självständig, passionerad och vass hudterapeut på heltid - redo att ta nästa steg i karriären tillsammans med ett av Stockholms mest högprofilerade team inom estetisk skönhet.
Vem vi söker:
Du är trygg i din kompetens, har ett öga för detaljer och ett sinne för estetik. Du brinner för hudvård, älskar att jobba med människor - och du nöjer dig inte med "lagom". Du kommer med egna idéer, gillar att tänka nytt och ser dig själv som en självklar del av ett team som driver utvecklingen framåt.
Vi söker dig som:
Är auktoriserad hudterapeut med erfarenhet av både klassiska och avancerade behandlingar
Har ett naturligt och professionellt bemötande
Är lösningsorienterad, kreativ och självgående
Älskar ditt yrke och vill utvecklas tillsammans med ett företag som växer
Har ett öga för exklusiv service och förstår vikten av kundupplevelse i toppklassPubliceringsdatum2025-08-20Om företaget
Beauty Box är en väletablerad skönhetsklinik med ett starkt renommé, belägen i fräscha lokaler nära Bromma Blocks. Vi har en lojal kundkrets bestående av både high end-kunder och kända profiler.
Hos oss arbetar plastikkirurger, läkare, tandläkare och hudterapeuter i nära samarbete. Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar - från resultatinriktade klassiker till avancerade medicinska och estetiska behandlingar med marknadens mest exklusiva apparatur.
Här får du möjlighet att arbeta med det allra senaste inom skönhetsbranschen och samtidigt vara med och forma framtidens klinik.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst i en växande och professionell verksamhet
Arbete i ett prestigelöst men ambitiöst team
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Tillgång till marknadens bästa produkter och maskiner
En arbetsmiljö där kvalitet, innovation och trivsel går hand i hand.
Start:
Augusti 2025 eller enligt överenskommelse.
Vill du bli en del av vårt team?
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar varför just du är rätt person för Beauty Box.
Mejla till: jobb@beautyboxstockholm.se
Läs mer om oss: www.beautyboxstockholm.se
Vi kallar till intervjuer löpande - vänta inte med att höra av dig!
Med vänlig hälsning,
Narmeen Kelly
073-9558855
Vice VD
Beauty Box
• Förbättring utan förändring
Köpsvängen 30
168 67 Bromma
www.beautyboxstockholm.se
