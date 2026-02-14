Ledare Stöd- & samtalsgrupp Bipolära syndrom
2026-02-14
Vi är en idéell förening för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa / funktionsnedsättning
I denna samtalsgrupp träffas personer med bipolära syndrom, d v s diagnoser som t ex bipolär typ I eller II, eller schizoaffektivt syndrom, t ex om affektiv påverkan är dominerande
Ur vårt program: "Vi träffas och fikar & umgås i en avslappnad atmosfär och försöker hitta lugn och utrymme för trygga samtal och trygg samvaro. Leds av medlemmar med egen erfarenhet samt professionella. Dag & tid bestäms gemensamt. Anmäl intresse. Vi kallar till start när tillräckligt många anmält sig. Prova på en gång utan kostnad"
Idén är att erbjuda möjlighet till att träffa andra och prata om tankar och känslor, och dela med sig av erfarenheter och upplevelser, berättelser man kan känna igen sig i. Men även att knyta sociala kontakter och få finnas i ett socialt sammanhang som är stödjande och validerande.
Gruppen träffas varannan vecka en kväll i veckan ca kl 18-20 i Folkets Hus i Rågsved eller Bagarmossen, 5-6 tillfällen under våren, med start i mars. Om vi får de bidrag vi sökt kan det också bli frågan om sociala aktiviteter de veckor det inte är träff.
Viktiga egenskaper är att man är lugn, prestigelös och har lätt för att skapa kontakt. Du behöver kunna vara passiv och finnas i bakgrunden och låta deltagarna synas och höras. Ni kommer tillsammans överens om upplägget i gruppen, t ex om ni ska ha teman/ämnen att prata om för varje träff. Formen för gruppen kan varieras där en form kan vara med talrundor där deltagarna får ordet med en talpinne som går runt tills ämnet är uttömt.
Viktiga roller som ledare, utöver att skapa kontakt och samtal, är att uppmuntra till berättande med tekniker som bl a aktivt lyssnande, direkt uppmuntran och speglingar (Se Rautalinko - Samtalsfärdigheter), dels att bidra till att bekräfta när det behövs, så att den som berättar känner att berättelsen tas emot.
Meriterande med kunskaper i utvecklingspsykologi, anknytningsteori , utvecklingspsykopatologi, interpersonell psykologi, Malans trianglar. Även förståelse för agentskap (agency), samt hur makt skapas och upprätthålls, t ex Bourdieus fält
Du bör åtminstone ha en utbildning som solcialpedagog, men kan också funka med andra utbildningar med människovårdande inriktning typ läkare, präst, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, socionom, psykolog, psykoterapeut, beteendevetare, lärare, fysioterapeut, mentalskötare, boendestödjare, fritidsledare m fl.
Du behöver ha erfarenhet av egen eller närståendes/väns bipolära syndrom. Samtalen bedrivs utifrån ett brukarperspektiv. Erfarenhet av egen psykisk ohälsa meriterande om den ligger en bit bakåt i tiden och du har återhämtat dig.
Timarvode. Vi behandlar inkommande ansökningar löpande
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: rekrytering@rsmhsos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samtalsledare bipolära syndrom". Arbetsgivare Rsmh SOS - Söder OM Söder
, http://www.rsmhsos.se
Knektvägen 9 (visa karta
)
122 49 ENSKEDE Arbetsplats
Rsmh Sos - Söder Om Söder Kontakt
Alexander Mangs da Cunha Teles info@rsmhsos.se 0766-86 01 89 Jobbnummer
9743077