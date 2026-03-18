Ledare för NPF-idrott
Korpen Karlstad är en idrottsförening som skapar träningar, pass, cuper och serier inom en rad olika idrotter. Vi har fokus på rörelseglädje och gemenskap snarare än prestation. Har du roligt tillsammans med andra har vi lyckats!
Vi söker en ledarvikarie som kan hoppa in i gruppen vid sjukdom och brinner för att hjälpa barn med diagnoser att få en aktiv fritid. Vi är tre ledare som leder grupp med barn en timme i veckan på tisdagar 17-18 i Råtorpsskolans gymnastiksal. V kör namnlekar, bygger hinderbana, leker lekar, testar olika idrotter varje gång och har kul ihop i syfte att stärka barnens självkänsla, känsla av gemenskap och att lyckas i grupp. Vi arbetar med bildstöd, ev timstock och tydlig struktur för att barnen ska känna sig trygga i konceptet.
Du bör ha vana av barn med diagnoser eller egen erfarenhet, ha stort tålamod, vidvinkelperspektiv och tänka utanför boxen. Du ska ha en positiv och glad ledarskapsstil men likväl tydlig och flexibel. Låter detta intressant? Maila in din intresseanmälan till oss!
Fast arvode 100 kr per tillfälle utgår efter terminens slut. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: kristin.danielsson@korpen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Karlstad Korpförening
Industrigatan 1 Idrottens Hus (visa karta
)
651 02 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlstad Korpfören Kontakt
Föreningsutvecklare
Kristin Danielsson kristin.danielsson@korpen.se 010-4764790 Jobbnummer
