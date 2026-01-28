Lead & Customer Success Specialist - Batterilösningar

Missions AB / Kundservicejobb / Stockholm
2026-01-28


Vill du arbeta i en affärsnära roll där du har daglig kontakt med kunder, arbetar med framtidens energiteknik och är en viktig del av försäljningskedjan?
Nu söker vi en Lead & Customer Success Specialist till ett bolag inom batterilagring och energiteknik. Du arbetar med att följa upp leads som tidigare visat intresse för batterier men inte gått vidare. Kunderna har redan solceller - behovet finns, och din uppgift är att hitta rätt tajming och skapa rätt förutsättningar för affär.
Om rollen
Detta är en utgående telefonroll där du fungerar som länken mellan kund och säljteam.
Du arbetar med:

Att ringa leads som tidigare tackat nej eller inte varit redo

Föra affärsnära dialoger kring behov och tidplan

Identifiera när kunden är redo att gå vidare

Boka eller lämna över till ansvarig säljare

Dokumentera och följa upp dialoger

Det här är en perfekt roll för dig som vill in i sälj-och energibranschen.
Utvecklingsmöjligheter
Det här är en roll där du får insyn i hela affären. Presterar du bra finns möjlighet att växa vidare till:

Teknisk säljare

Projektledare

Andra administrativa roller

Lön & villkor

Fast lön och möjlighet till rörlig ersättning

Heltid prioriterad, möjlighet till deltidstjänst

Arbetstider: Måndag till fredag, kl 08.00 - 17.00

Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan. Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-02-11
