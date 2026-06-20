Lead Engineer till Färgelanda
Nätt Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Färgelanda Visa alla maskiningenjörsjobb i Färgelanda
2026-06-20
, Munkedal
, Uddevalla
, Vänersborg
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nätt Consulting AB i Färgelanda
, Göteborg
, Mölndal
, Karlskoga
, Tyresö
eller i hela Sverige
Vi söker en entreprenöriell Lead Engineer som drivs av att omvandla förfrågningar och design till smarta, tillverkningsbara produkter.
Om rollen
Som Lead Engineer hos oss på Artifex får du en tekniskt ledande nyckelroll med ansvar för att driva produktutveckling, tekniska förändringar och produktlanseringar hela vägen in i produktionen. Du leder ett dedikerat team på 7 personer (både anställda och konsulter) mot uppsatta projektmål.
Fokus ligger på produktutveckling av plast- och inköpsartiklar, där ett av de större projekten just nu är utvecklingen av en ny hytt för en lastbil. Rollen är placerad vid vår enhet i Färgelanda, och eftersom det krävs en stark lokal närvaro behöver du troligtvis bo i närområdet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Projekt- & Teamledarskap: Leda och fördela arbetet för det interna ingenjörsteamet. Du säkerställer att teamet levererar genomarbetade produkter enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav.
Produktutveckling & Tillverkningsbarhet: Bemannat projekt och förfrågningar samt säkerställa att produkterna är robusta och optimerade för både montering, verktyg och produktion. Du utför även egna genomförbarhetsstudier (feasibility) i CAD.
Korsfunktionellt samarbete: Agera som spindeln i nätet och länken mellan kunder, externa leverantörer och våra interna verktygs- och tillverkningsspecialister.
Affärsstöd: Göra tekniska förberedelser inför offertskeden (RFQ) och stötta processen så att alla kostnader identifieras innan offert lämnas till kund.
Vem är du?
Vi söker en prestigelös lagspelare som trivs bäst i en bred, entreprenöriell miljö snarare än i uppdelade silos. Du har ett stort driv, utpräglad samarbetsförmåga och kommunicerar obehindrat med människor på alla nivåer – från produktion till slutkund.
Krav och önskemål:
Högskoleingenjör inom maskinteknik, plastteknik, fordonsteknik eller motsvarande arbetserfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet inom fordonsindustrin (automotive), med fördel inom interiör.
Solid erfarenhet av projektarbete och produktlanseringar (gärna APQP-processer).
God förståelse för plastmaterial, ritningsläsning, geometri och referenssystem.
Grundläggande kunskaper i CATIA för att kunna göra enklare studier och granskningar.
Flytande engelska i tal och skrift då det är vårt primära affärsspråk (svenska är starkt meriterande).
Möjlighet att resa inom Sverige för att stötta kunder och leverantörer på plats.
Vad vi erbjuder
Kultur: En dynamisk och tvärfunktionell arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stort utrymme för eget driv.
Lön: Månadslön
Arbetstid: Normal dagtid
Förmåner: Friskvårdsbidrag & arbetstidsförkortning
Praktisk information & Ansökan
Placering: Färgelanda.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Frågor? Kontakta Oskar Nätt (0704401281)
Ansökan: Skicka ditt CV till Att: Oskar Nätt (oskar.natt@nattconsulting.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
E-post: oskar.natt@nattconsulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nätt Consulting AB
(org.nr 559403-4554)
Färgelanda plant, Assarebyn (visa karta
)
458 93 FÄRGELANDA Arbetsplats
Artifex Systems AB Jobbnummer
9971554