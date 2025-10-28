låtskrivare /musikproducent
Beyond Spirit Productions AB / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Malmö Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Malmö
2025-10-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beyond Spirit Productions AB i Malmö
Hej musiker,
Vi gör musik för hela världen med miljontals streaming på olika plattformar, och även varit med Melodifestivalen. Vi söker några kollegor som vill arbeta och växa med oss.
Vi söker dig som gör egna låtar eller producera, har lite erfarenhet och vill skicka in dina demolåtar till oss och se om vi ska jobba tillsammans.
Du ska inte ha ett ego utan har integritet och vilja växa tillsammans utifrån överenskommelse och deadlines. Det gör inget om du har annat arbete vid sidan om. Detta gör du på egen takt vid överenskommelse med oss.
Vi erbjuder möjligheter att signa några duktiga musiker/producenter inom instrumentalmusik, indie, världsmusik, kristenmusik, ambient, lofi, mpb, pop, latin. Du kan växa tillsammans med tiden.
Är du även duktig instrumentalist, kan du också kontakta oss för vi kan behöva din hjälp. Skicka en demo på ditt arbete och din taxa.
Arbetet är prestationsbaserat och beroende på din kvalitet/ engagemang.
Fyll in formulären nedan med din ansökan och bifoga din musik.https://forms.gle/a6GoF3yQNE8PY1sx7
Vi tar INTE emot ansökningar om du arbetar med AI musik. Din musik/produktion ska vara unik och skapad själv.
Ansökan via email tas inte emot.
Tack för din ansökan på förhand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Beyond Spirit Productions AB
(org.nr 559360-7814)
211 09 MALMÖ Arbetsplats
hemma Jobbnummer
9578656