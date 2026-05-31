Tekniker till Karlskrona
Vill du bli en av oss? Skicka din intresseanmälan idag! ⚡👷♀️⚒️
Eltel växer snabbt och söker ständigt nya medarbetare. Vi är alltid intresserade av att anställa nya tekniker och ser gärna att du blir en del av vår kandidatpool!
Vad gör en service- & installationstekniker på Eltel?
Som service- och installationstekniker hos oss är du med och bygger, underhåller och servar kommunikationsnät samt samhällskritisk infrastruktur. Du hanterar alla förekommande utrustningar inom teknikområdet IP, LAN såsom routers och switchar samt andra typer av kundanläggningar och anslutningar.
Konkret innebär arbetet:
Nyinstallation samt driftsättning av hårdvara så som routrar, switchar och accesspunkter
Felsökning av förbindelser samt kundutrustning
Konfiguration
Migrering
Utföra funktionstest tillsammans med vår kund
Installation och byggnation av fastighetsnät
Som servicetekniker har du många olika kontakter, dels med vår produktionsplanerare som fördelar och lägger ut arbetet på tillgängliga tekniker och dels med kund när det behövs. Ibland behöver du själv se till att införskaffa det som behövs för att lösa problemet åt kund. Då är kommunikation A och O.
Som tekniker hos oss på Eltel kan beredskap bli aktuellt, som är 4-5:e vecka och är löneförstärkande.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Vi är ett sammansvetsat gäng som jobbar både självständigt och tillsammans. Vår arbetskultur präglas av god stämning, samarbete och frihet under ansvar. Vi står för arbetsglädje och en stark sammanhållning.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
BOX 17233 (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Eltel Networks
