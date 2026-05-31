Bilmekaniker sökes till kund i Umeå 2 tjänster
Vi söker nu två engagerade och erfarna bilmekaniker till en av våra kunder i Umeå.
Har du erfarenhet av arbete som bilmekaniker och vill utvecklas vidare i yrket? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Som bilmekaniker kommer du att arbeta med service, felsökning, reparationer och underhåll av personbilar. Du blir en del av ett professionellt team där kvalitet, ansvar och kundservice står i fokus.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete som bilmekaniker
• Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
• Är lösningsorienterad och noggrann
• Har en vilja att utvecklas och lära dig mer inom yrket
Meriterande:
• Utbildning inom fordonsmekanik eller motsvarande
Vi värdesätter praktisk erfarenhet högre än formell utbildning. Det viktigaste är att du har arbetat som bilmekaniker och har rätt inställning samt en vilja att utvecklas.
Vi erbjuder:
• Trygg anställning hos en stabil arbetsgivare
• Trevlig arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter
• Hjälp med att hitta bostad för dig som flyttar till UmeåSå ansöker du
Skicka ditt CV till: faris@asaasconsulting.se
Verkstasdschef: Sinan Alkhalid +46704991599
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: faris@asaasconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker Remax". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asaas Consulting AB
(org.nr 559418-4086) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Remax Bil Jobbnummer
9937986