Tungmekaniker / Maskintekniker inom fartygsreparationer och sjöfart
2026-05-31
Vill du arbeta nära den kommersiella sjöfarten i ett mindre företag där din kompetens gör verklig skillnad? Holmbergs Marin och Motorteknik AB söker nu en mekaniker som vill jobba med tunga drivlinor, fartygsreparationer och kvalificerad felsökning.
Hos oss blir du en del av ett mindre, specialiserat team med hög teknisk kompetens och stort eget ansvar. Det här är en roll för dig som vill mer än traditionellt mekanikerarbete – oavsett om du redan har erfarenhet av marina system eller idag arbetar med tunga fordon, entreprenad-/lantbruksmaskiner eller industriservice och vill ta nästa steg i karriären.
Vi arbetar uteslutande mot rederier, industriföretag och offentliga verksamheter. Vi har bland annat det centrala och spännande uppdraget att ansvara för allt led-underhåll på Trafikverkets färjor i Mellansverige, vilket utgör en fast och central del av vår dagliga verksamhet.
Arbetet är omväxlande och kombinerar kvalificerat fältarbete med arbete i vår verkstad. Du utgår från servicebil i en flexibel och självständig roll. Då merparten av arbetet sker på plats hos våra kunder ombord på fartyg, är resor i närområdet en naturlig del av vardagen.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
Installation, service och totalrenoveringar av framdriftsmotorer, elverk och backslag.
Avancerad felsökning, reparation och underhåll av växlar, lager, drivremmar och mekaniska komponenter.
Precisionsarbeten som axeluppriktningar samt arbeten på propeller- och roderarrangemang.
Konstruktion, installation och reparation av hydraulikutrustning och hydrauliksystem.
Kvalificerad felsökning och diagnostik av kontroll- och övervakningssystem.
Vi söker dig som
Har en stor teknisk nyfikenhet och trivs i en roll där du får ta ansvar, lösa mekaniska utmaningar och utvecklas. Vi välkomnar både dig som har lång erfarenhet från tunga fordon och dig som är i början av din karriär – vi lägger stor vikt vid din inställning, din mekaniska förståelse och din vilja att lära dig vårt nischade hantverk.
Krav för tjänsten:
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av liknande arbete (t.ex. reparation av tunga fordon, lastbilar, entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner eller tung industri).
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt engelska (tal).
B-körkort (ett absolut krav då du utgår med servicebil).
Meriterande:
Erfarenhet av svetsning och maskinbearbetning (svarv och fräs).
Grundläggande elkunskaper.
Tidigare erfarenhet inom den marina branschen eller av fartygsreparationer.Dina personliga egenskaper
Lösningsorienterad, initiativtagande och självgående.
Noggrann, ansvarstagande och med en hög servicekänsla gentemot våra uppdragsgivare.
Trivs i en dynamisk miljö med stundtals högt arbetstempo, men fungerar samtidigt mycket väl i ett mindre, tätt team.
Vi erbjuder
Hos oss arbetar du i en platt organisation där beslutsvägarna är korta, kompetensen hög och där din insats verkligen syns och värderas. Du får möjlighet att påverka, utvecklas och arbeta tätt ihop med engagerade kollegor i en spännande miljö.
Ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.
Stor frihet och flexibilitet i utförandet av arbetet.
Goda möjligheter att specialistutbildads och bredda din kompetens.
Nybyggt, modernt kontor i Norrköping med tillgång till eget gym samt övernattningsmöjligheter i anslutning till kontoret.
Konkurrenskraftiga villkor och lön efter överenskommelse.Så ansöker du
Låter detta som nästa steg för dig? Skicka din ansökan och berätta kort om dig själv och din bakgrund. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Placering: Norrköping
Ansätllningsform: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: magnus@marinmotorteknik.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmbergs Marin och Motorteknik AB
605 94 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Holmbergs Marin & Motorteknik AB
