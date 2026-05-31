Investeringscontroller för uppdrag hos kommun
I femton år har vi i Genero stöttat offentlig sektor med kvalificerade konsulter och interimslösningar inom ekonomifunktionerna. Under den tiden har vi byggt ett rykte som en trygg, kunnig och långsiktig partner – och nu vill vi bli flera. Vår expansion drivs av ett tydligt behov i sektorn: kompetenta ekonomer som kan stärka offentliga verksamheter i förändring, säkerställa kvalitet och bidra till samhällsnytta.
Nu söker vi en investeringscontroller för ett uppdrag på kommun
Du blir anställd av Genero men kommer att arbeta på plats ute hos kund.
Obligatoriska krav för tjänsten:
Minst en treårig ekonomiutbildning på högskolenivå, eller motsvarande
Erfarenhet från offentlig sektor, politiskt styrd organisation, kommunal sektor och primärkommun
Erfarenhet av kvalificerat controllerarbete inom offentlig sektor, samhällsbyggnad, entreprenad- eller komplexa investeringsprojekt
Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Vana av att arbeta självständigt och fatta beslut i erforderlig omfattning som krävs av uppdraget
Behärskar det svenska språket i tal och skrift. Med detta avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera med samtliga kontaktytor inom ramen för uppdraget
Erfarenhet av och förmåga att driva utveckling och förbättring av processer
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?
Skicka då ett aktuellt CV och en kort beskrivning på hur du uppfyller kraven för uppdraget till rekrytering@generokonsult.se
Urvalet sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
E-post: rekrytering@generokonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Investeringscontroller". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GVU AB
(org.nr 556841-5185) Arbetsplats
Tidaholms kommun Jobbnummer
9937967