låtskrivare /musikproducent

Spirit Productions skapar och licensierar musik internationellt. Vi jobbar med världskända artister, kompositörer och partners som älskar det de gör.
Vi söker musiker och musikproducenter som vill göra collab och partner, växa med oss.
Gör du egna låtar eller producera hemma kan du kan skicka in dina demolåtar till oss.
De genrer vi jobbar med är instrumentalmusik, indie, världsmusik, kristenmusik, ambient, lofi, mpb, pop, latin.
Är du även duktig instrumentalist, kan du också kontakta oss för vi kan behöva din hjälp. Skicka en demo på ditt arbete och din taxa.
Vi har fokus på kvalitet och engagemang.
Fyll in formulären nedan med din ansökan och bifoga din musik om du är intresserad:https://forms.gle/a6GoF3yQNE8PY1sx7
Vi tar INTE emot ansökningar om du arbetar med AI musik. Din musik och produktion ska vara unik och skapad själv.
Ansökan via email tas inte emot.
Tack för din ansökan på förhand. Vi kommer gå igenom och återkommer till dig när detta kan bli aktuellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Beyond Spirit Productions AB
(org.nr 559360-7814)
211 09 MALMÖ Arbetsplats
hemma Jobbnummer
9579219