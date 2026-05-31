Vi gillar lärande som gör skillnad. Gör du?
På Induction designar vi onboarding, ledarskapsprogram och digitala lärresor som människor använder, minns och förändras av. Här arbetar du i skärningspunkten mellan beteendeförändring, kreativitet och affär. Nu söker vi en Learning Design Specialist/L&D-konsult som vill vara med och skapa verklig effekt hos några av Sveriges mest spännande företag.
Om rollen
Det här är ingen traditionell, anonym produktionsroll. Du kliver direkt in i en konsultativ vardag där du bygger långsiktiga relationer, identifierar nya affärsmöjligheter och utvecklar våra kunders organisationer.
I praktiken växlar du mellan att:
🚀 Utveckla affären & nätverka – Du trivs med att ta den första kontakten, lyssna in kunders utmaningar och omsätta dem till konkreta förslag. Du vårdar och utvecklar dina relationer över tid.
💡 Konsultera & facilitera – Du leder workshops med ledare och nyckelpersoner för att förstå vilka problem som faktiskt behöver lösas kopplat till lärande och beteendeförändringar.
✨ Designa & skapa – Du omsätter strategier till praktisk vardag genom digitala lärresor där du designar innehållet både strategiskt och operativt.
Varje dag bjuder på nya utmaningar. Ena dagen kartlägger du marknaden, nästa dag har du en spännande dialog med en HR-chef om hur onboarding kan förändra deras verksamhet.
Vem vi tror att du är
Du drivs av affärsmässighet, relationer och pedagogisk effekt. Kanske har du din bakgrund inom Learning & Development, HR eller som konsultativ projektledare med smak för försäljning.
Vi söker dig som:
Är en naturlig relationsbyggare – Du förväntas, utöver leverans i kunduppdrag, även bidra till att skapa nya affärsmöjligheter genom nätverkande, relationsbyggande och egna initiativ. Vi tror därför att du har ett starkt nätverk och känner dig trygg i att ta kontakt och skapa nya samarbeten.
Ser affären i lärandet – Du förstår hur beteendeförändring hänger ihop med kundens sista rad och verksamhetsmål.
Gillar kombinationen av högt och lågt – Ena stunden diskuterar du strategiska utmaningar med en ledningsgrupp, i nästa bygger du digitalt content i verktyg som t.ex. Storyline eller Genially, och kanske avslutar du dagen med att skriva filmmanus eller skapa quiz.
Handen på hjärtat – Verktyg kan vi lära dig på plats. Din nyfikenhet, ditt driv och din förmåga att bygga relationer behöver du ha med dig.
Varför Induction
För att livet är för kort för tråkiga jobb.
Vi brinner för det vi gör och ställer höga krav på kvalitet. Samtidigt tror vi att arbetslivet blir bättre när man skrattar mycket, hjälper varandra och har kul på vägen. Hos oss hittar du inga långa beslutsvägar, däremot mycket engagemang, prestigelöshet och kollegor som gärna firar både stora affärer, smarta idéer och en helt vanlig fredag.
"Alltid seriös, sällan allvarlig" är vår företagsfilosofi. Den har hjälpt oss att bygga ett företag där vi får utvecklas, göra skillnad och ha väldigt roligt tillsammans längs vägen.
Intresserad?
Sista ansökningsdag är den 19 juni. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Obs! Ansökan behöver vara på svenska, då arbetet kräver mycket goda kunskaper i det svenska språket.
Om du känner att det här skulle kunna bli en riktigt bra matchning, då tycker vi att du ska skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Induction AB
(org.nr 559007-3887), https://inductionint.se/
Vassgatan 3J (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Kontakt
Avdelningschef Design och L&D
Sandra Strindeborn sandra.strindeborn@inductionint.com 0735-976724 Jobbnummer
9937959