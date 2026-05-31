Flyttmedarbetare sökes i Stockholm

Pokayoke AB / Budjobb / Stockholm
2026-05-31


Om tjänsten
Vill du ha ett jobb där du får röra på dig, jobba med sköna kollegor och slippa sitta still hela dagarna? Vi söker nu drivna och arbetsvilliga personer till uppdrag inom flytt och återvinning i Stockholm.

Det här passar dig som gillar fysiskt arbete, högt tempo och att jobba i team. Du behöver inte ha lång erfarenhet sedan tidigare, rätt inställning är viktigast.

Arbetsuppgifter
• Flytt och bärhjälp
• Återvinning och grovsophantering
• Kundkontakt ute på plats
• Teamarbete i varierande miljöer

Vad vi söker

Vi söker dig som:
• Är positiv och gillar att arbeta fysiskt
• Kan ta ansvar och komma i tid
• Trivs med att jobba i team
• Inte är rädd för att hugga i när det behövs

Meriterande:
• B-körkort
• Truckkort A/B
• Tidigare erfarenhet av flytt, lager eller liknande arbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pokayoke

Kontakt
Rekryterare Stockholm
rekryterare.stockholm@pokayoke.se

Jobbnummer
9937954

