Junior New Ventures Specialist
Om Angry Creative
Angry Creative AB är en svensk digital byrå med spetskompetens inom WordPress, WooCommerce och e-handel. Vi driver flera bolag inom webbutveckling och digital marknadsföring och befinner oss i en expansiv fas. En central del av vår strategi är att bygga egna digitala produkter och affärsmodeller genom vårt systerbolag Opposite AB – en ventures-arm där vi själva agerar som kund och ägare av de digitala koncept vi skapar. Opposite AB driver idag bland annat kunskapet.se, en e-handelsplattform för print on demand-produkter riktad till skolor och privatpersoner. Ambitionen är att växa portföljen med fler digitala plattformar, e-handelskoncept och affärsrelationer – inklusive internationella samarbeten inom handel och distribution.
Om rollen
Som Junior New Ventures Specialist arbetar du i skärningspunkten mellan strategi, affärsutveckling och operativt genomförande. Du rapporterar direkt till bolagets ägare och ansvarar för att identifiera, etablera och utveckla nya affärsmöjligheter – primärt inom Opposite AB, men med utrymme att bidra till koncernens bredare tillväxtstrategi. Det handlar lika mycket om att hitta möjligheter som att förverkliga dem. Du driver flera initiativ parallellt och tar dem från idé till intäkt med de interna resurser som finns tillgängliga. Du bygger relationer med leverantörer, partners och potentiella kunder – nationellt och internationellt – och har förmågan att se affären bakom kontakten. Rollen passar dig som trivs med frihet under ansvar, som är van att leverera utan att vänta på perfekta förutsättningar, och som ser varje nytt projekt som ett bevis på vad som är möjligt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du identifierar och utvärderar nya affärsmöjligheter inom e-handel, digitala plattformar och skalbara affärsmodeller. Du etablerar och underhåller kontakter med leverantörer, samarbetspartners och potentiella kunder i Sverige och internationellt. Du driver affärsutvecklingsinitiativ från idéstadiet till lansering och intäktsgenerering. Du bidrar till M&A-relaterade aktiviteter, inklusive research och underlag inför potentiella förvärv. Du arbetar med Opposite ABs befintliga verksamheter och identifierar tillväxtvägar. Du representerar bolaget i affärsmöten och förhandlingar med externa parter och rapporterar löpande till VD.
Vi söker dig som
Du har dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling, försäljning eller entrepreneuriell verksamhet och är van att arbeta med kundrelationer och externa partners i kommersiella sammanhang. Du har förmåga att självständigt driva flera projekt parallellt och leverera konkreta resultat. Du har ett starkt resultat- och målfokus och god kommunikationsförmåga i tal och skrift på engelska. Kunskaper i svenska är meriterande och förväntas utvecklas på plats.
Det är meriterande om du har bakgrund som elitidrottare eller annan erfarenhet av att prestera under press i tävlingssammanhang, erfarenhet av internationell handel eller etablering av affärsrelationer på nya marknader, kunskaper i andra affärsspråk utöver svenska/engelska, kännedom om e-handel eller digitala affärsmodeller, samt ett etablerat affärsnätverk inom byggmaterial, idrott, turism eller angränsande branscher.
Vi erbjuder
En bred och självständig roll med direkt påverkan på bolagets tillväxt, nära samarbete med erfaren ledning och en platt organisationsstruktur, tillgång till ett etablerat ekosystem av digitala verktyg och plattformar samt möjlighet att bygga din karriär inom affärsutveckling, M&A och digital entrepreneurship. Lönen uppgår till lägst 35 000 kr per månad.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jimmy@angrycreative.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Junior new venture specialist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Angry Creative AB
(org.nr 556856-8918), https://angrycreative.se
Drottninggatan 55
)
602 32 NORRKÖPING Kontakt
VD
Jimmy Rosén jimmy@angrycreative.se 0735090606
