Operativ chef med behandlingsansvar
2026-05-31
Operativ chef med behandlingsansvar – Smultronbacken HVB
Om rollen
Som Operativ chef med behandlingsansvar har du det övergripande ansvaret för att leda, kvalitetssäkra och utveckla behandlingsarbetet på Smultronbacken HVB. Rollen kombinerar operativt ledarskap med ett nära arbete i verksamheten och innebär ett aktivt deltagande i barnens vardag samt stöd till medarbetare i det dagliga behandlingsarbetet.
Du ansvarar för att säkerställa att verksamhetens behandlingsinsatser genomförs enligt gällande lagstiftning, uppdrag från socialtjänsten samt Smultronbackens metodik och värdegrund. Rollen är central för att skapa struktur, kvalitet och kontinuitet i verksamheten och för att omsätta verksamhetens mål till praktiskt behandlingsarbete.
Tjänsten innebär arbete i verksamheten enligt ett rullande schema med både dag- och kvällspass för att säkerställa ledarskap och närvaro under verksamhetens mest centrala tider.
Huvudsakligt uppdrag
Att leda, samordna och utveckla det behandlande arbetet på Smultronbacken HVB genom att:
Säkerställa hög kvalitet i behandling, omsorg och dokumentation.
Handleda och stödja medarbetare i behandlingsarbetet.
Utveckla verksamhetens metoder, rutiner och arbetssätt.
Säkerställa att verksamheten arbetar i enlighet med lagstiftning, BBIC och verksamhetens tillstånd.
Bidra till en trygg, strukturerad och förutsägbar miljö för barnen.
Vara en närvarande och operativ ledare i verksamheten.
Ansvarsområden
Operativt ledarskap
Leda och fördela det dagliga arbetet i verksamheten.
Säkerställa bemanning, struktur och kvalitet i det dagliga arbetet.
Fungera som stöd för medarbetare i komplexa behandlings- och omsorgssituationer.
Introducera, coacha och utveckla medarbetare.
Säkerställa att verksamhetens rutiner följs.
Delta aktivt i verksamhetens arbete med barnen.
Ansvar för behandlingsarbetet
Övergripande ansvar för behandlingsplanering och behandlingsprocesser.
Säkerställa att genomförandeplaner upprättas, följs upp och utvecklas.
Kvalitetssäkra behandlingsinsatser och metodanvändning.
Säkerställa att arbetet bedrivs utifrån:
Tillämpad beteendeanalys (TBA)
Lågaffektivt bemötande (LAB)
Miljöterapi
Tydliggörande pedagogik
Strukturerad samtalsbehandling
BBIC
Ansvara för behandlingskonferenser och uppföljningar.
Ge metodstöd och handledning till personalgruppen.
Dokumentation och kvalitet
Säkerställa kvalitet i journalföring och dokumentation.
Granska och kvalitetssäkra:
Utredningar
Sammanfattningar
Genomförandeplaner
Riskbedömningar
Uppföljningar
Säkerställa att dokumentationen uppfyller krav från lagstiftning och tillsynsmyndigheter.
Bidra vid interna kvalitetsuppföljningar och verksamhetsutveckling.
Samverkan
Vara verksamhetens primära kontaktperson i behandlingsfrågor.
Samverka med:
Socialtjänst
Skola
BUP
Hälso- och sjukvård
Familjehem
Vårdnadshavare
Övriga samverkansaktörer
Delta vid SIP-möten, uppföljningar och nätverksmöten.
Verksamhetsutveckling
Identifiera utvecklingsområden och förbättringsbehov.
Implementera nya arbetssätt och behandlingsmetoder.
Bidra till att bygga en lärande organisation.
Planera och genomföra kompetenshöjande insatser för personalgruppen.
Delta i verksamhetens strategiska utveckling tillsammans med verksamhetsansvarig och ledning.
Vi söker dig som
Är en trygg och närvarande ledare.
Har förmåga att skapa struktur och tydlighet i komplexa situationer.
Är prestigelös och arbetar nära verksamheten.
Har god analytisk förmåga och ett starkt barnperspektiv.
Är lösningsorienterad och utvecklingsdriven.
Har hög integritet och god samarbetsförmåga.
Kan kombinera omsorg, behandling och ledarskap på ett professionellt sätt.
Kvalifikationer (krav)
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Minst fem års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med barn och unga.
Erfarenhet av HVB-verksamhet, socialtjänst eller annan verksamhet riktad till målgruppen.
Erfarenhet av att leda, handleda eller samordna personal.
Mycket god dokumentationsförmåga.
God kunskap om:
Socialtjänstlagen (SoL)
LVU
BBIC
Barnkonventionen
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet som behandlingsansvarig, gruppledare eller enhetschef.
Utbildning inom ledarskap.
Utbildning inom:
Tillämpad beteendeanalys (TBA)
Lågaffektivt bemötande (LAB)
Miljöterapi
Motiverande samtal (MI)
Traumamedveten omsorg (TMO)
NPF-anpassat arbetssätt
Erfarenhet av uppstart eller utveckling av HVB-verksamheter.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Operativ chefsroll med behandlingsansvar.
Rullande schema med närvaro i verksamheten både dag- och kvällstid.
Varannan vecka dagpass och varannan vecka kvällspass.
Beredskap och jour kan ingå vid behov.
Placering: Smultronbacken HVB, Göteborg.
Rollen i organisationen
Den Operativa chefen med behandlingsansvar utgör den centrala länken mellan ledning, personalgrupp och placerande socialtjänster. Rollen ansvarar för att behandlingsarbetet håller hög kvalitet samtidigt som verksamheten utvecklas och personalen får det stöd som krävs för att lyckas i sitt uppdrag.
Målet är att säkerställa att varje barn som placeras på Smultronbacken HVB möter en trygg, professionell och välorganiserad verksamhet där behandling, omsorg och utveckling går hand i hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: info@areso.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatic chef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Areso Vård och Omsorg AB
(org.nr 559045-0564)
Tideräkningsgatan 11 (visa karta
)
415 36 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smultronbacken HVB Jobbnummer
9937958