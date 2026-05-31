Vi söker erfarna lagerarbetare och truckförare till Älvsjö
2026-05-31
Publiceringsdatum2026-05-31Om tjänsten
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team och arbeta i en miljö där tempo, noggrannhet och laganda står i fokus? Just nu söker vi erfarna lagerarbetare och truckförare till våra kunder i Stockholm.
Du kommer att arbeta med varierande lageruppgifter där vanliga arbetsmoment är:
Truckkörning
Plock och pack av ordrar
In- och utleveranser
Allmänna lageruppgifter
Detta är en heltidsanställning där du kommer jobba dagtid måndag till fredag
Vad vi söker
Vi söker dig som:
Har truckkort A1-4 och B1-4
Har tidigare erfarenhet av truckkörning och lagerarbete
Talar och förstår svenska på en god nivå
Är noggrann, arbetsvillig och trivs med att jobba i team
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Stina Rydström sr@pokayoke.se Jobbnummer
9937952