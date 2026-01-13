Lastbiltekniker
2026-01-13
Lastbiltekniker sökes till Team Verkstad Malmö!
Bli en del av en av Sveriges största verkstadskedjor för tung transportutrustning!
Team Verkstad i Malmö söker nu en erfaren och engagerad Lastbiltekniker som vill arbeta i en modern verkstad med varierande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter.
Om rollen
Som tekniker hos Team Verkstad Malmö arbetar du med service, underhåll och reparation av, lastbilar och släpvagnar. Arbetet är omväxlande och innebär kontakt med flera olika tekniska system - från mekanik till el och hydraulik.
Du får möjlighet att utveckla dina talanger inom tunga fordon, felsökning och diagnostik i en miljö där kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet står i centrum.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av tunga fordon ( min. 5år)
• Är noggrann, självgående och lösningsorienterad
• Har kunskap i fordonsdiagnostik (meriterande)
• Har C + E-körkort (meriterande)
• Talar svenska och gärna engelska - fler språk är meriterande
Oavsett om du är en erfaren tekniker eller i början av din karriär, söker vi dig som har rätt personlighet och driv att utvecklas i rollen. Vi värdesätter viljan att lära sig och ta sig an nya utmaningar lika mycket som din tekniska erfarenhet.
Vi erbjuder:
• En trygg och stabil arbetsplats
• Utbildningar och en arbetsmiljö där du kan växa.
• En snart nybyggd verkstad och varierande arbetsuppgifter
• Ett härligt arbetslag med stark teamkänsla

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Sista dag att ansöka är 2026-02-12

E-post: pawel.piatkowski@teamverkstad.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Team Verkstad Sverige AB
(org.nr 556533-3225), https://www.teamverkstad.se/
Terminalgatan 5 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Team Verkstad Malmö Jobbnummer
9680335