2025-11-11
Är du en självgående B2B-säljare med passion för lastbilar och tunga fordon? Vill du vara med och etablera MAN:s närvaro på den svenska marknaden i en expansiv fas? Då kan Neoplan vara rätt plats för dig!
Vi söker nu lastbilssäljare till Göteborg. Som exklusiv generalleverantör för MAN lastbilar och bussar i Sverige står vi inför en spännande tillväxtresa - och vi vill att du blir en del av den.
Som lastbilssäljare hos oss får du ett stort eget ansvar och möjligheten att bygga din egen kundbas från grunden. Du kommer att utgå från vårt showroom/verkstadslokal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Prospektering och nykundsbearbetning.
Försäljning av nya och begagnade MAN-lastbilar.
Personliga kundbesök hos bland annat åkerier, entreprenadfirmor och jordbruksverksamheter.
Deltagande i event, mässor och roadshows.
Arbeta strategiskt för att skapa långsiktiga kundrelationer.
Vi erbjuder:
En tydlig provisions modell utan tak.
30 dagars semester.
Privat sjukvårdsförsäkring av hög kvalitet.
Friskvårdsbidrag.
Teamaktiviteter, säljutbildningar och gemensamma jippon - exempelvis Elmia i Jönköping, fallskärmshoppning och folkrace.
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av B2B-försäljning.
Har jobbat inom lastbils-, transport- eller entreprenadmaskinbranschen (starkt meriterande).
Har teknisk förståelse för fordon.
Är självgående, resultatinriktad och gillar att skapa affärer ute hos kund.
Har B-körkort (C/CE är meriterande).
I denna rekrytering samarbetar Svenska Neoplan med rekryteringsföretaget Jobway. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
Publiceringsdatum2025-11-11
Neoplan är officiell importör för MAN Truck & Bus AGs bussprogram i Sverige vilket innefattar varumärkena Neoplan och MAN. Lion's Trucks AB är officiell importör fö Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
