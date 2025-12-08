Lastbilsmontör
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi Lastbils montörer till vår kund i Göteborg. Här kommer du arbeta med montering av lastbilar som anpassas efter specifika kundönskemål. Monteringen är av avancerad karaktär och en lastbil tar i snitt 150 h att färdigställa. Här kommer du utföra montage inom områden som el, hyrdraulik och mekanik.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
• Montering på lastbilar utifrån kundspecifika önskemål.
• Kunna utgå från och läsa av tekniskt avancerade ritningar och instruktioner
• Installera och koppla in el- och hydrauliksystem.
• Genomföra funktionstester och identifiera eventuella fel
Fakta om uppdraget:
• Omfattning: Heltid, långsiktigt
• Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till övertag av kund
• Placering: Göteborg
• Arbetstid: Dagtid
• Start: Omgående/Enligt överenskommelseProfil
Din profil
För att vara aktuell för tjänsten söker vi efter dig som brinner för att arbeta praktiskt och har ett intresse för att meka, skruva och vara i verkstaden. Troligtvis har du någon form av bakgrund inom teknik/mekanik eller lantbruk där du fått erfarenhet av att meka med maskiner, bilar eller liknande. Utöver det är du en ansvarstagande och självgående person som alltid bidrar med en positiv inställning och attityd!
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Flytande i svenska, både tal och skrift.
• Erfarenhet av att arbeta med el och hydraulik, som minst inom 12V/24V-system
• Förståelse för tekniska underlag och kopplingsscheman
• Ett strukturerat arbetssätt och god känsla för detaljer
• B-körkort (manuell växellåda)
• Verkstadsteknisk eller fordonsinriktad utbildning alternativt motsvarande erfarenhet
Det är även meriterande om du har:
• C-körkort
• Truckkort
• Tidigare arbetat med större fordon, som lastbilar, entreprenadmaskiner eller liknande
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och vi ser fram emot din ansökan!
