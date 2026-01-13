Lastbilsmekaniker
2026-01-13
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
Har du hög servicekänsla och ett sinne för ordning och reda? Gillar du teknik, datorer, elektronik, fordonsreparationer och felsökning på tunga fordon? Är du nyfiken och gillar att lösa tekniska problem? Då har vi jobbet för dig.
Som mekaniker hos Atteviks Lastbilar i Nybro är dina huvudsakliga arbetsuppgifter service och reparationer av Scanias lastbilar.
Vi förutsätter att du besitter en hög nivå av servicekänsla och gärna tar egna initiativ. Du har lätt för att samarbeta och ansvar är för dig en självklarhet. Du bör ha sinne för ordning, vara stresstålig och ambitiös. Du har fordonsteknisk utbildning. Erfarenhet från branschen och körkort för tunga fordon är en merit. Du bör se jobbet långsiktigt och ha en utpräglad vilja att lära dig mer och utvecklas inom företaget. Vi kommer att ge dig utbildning genom vår generalagent Scania.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Platschef Therese Sejlert på telefon 0480-48 00 62 eller mail therese.sejlert@atteviks.se
.
Vi genomför löpande urval och intervjuer. Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 30/4-2026. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atteviks Lastbilar AB
(org.nr 556057-7545), https://www.atteviks.se/lastbilar
382 37 NYBRO Arbetsplats
Atteviks Lastbilar AB Nybro Kontakt
Platschef
Therése Sejlert therese.sejlert@atteviks.se 0480480062 Jobbnummer
9682611