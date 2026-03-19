Lastbilschaufförer
Lastbilschaufförer sökes till DFDS Logistics Services AB (DLS) i Göteborg
Vill du vara en värdefull del av den viktiga infrastrukturen som stöttar samhällen över hela Europa? Letar du efter en roll där du får möjlighet att leverera när det verkligen betyder något? Då kanske du är vårt nästa tillskott i rollen som [Title].
DFDS Logistics Services AB är ett åkeri inom fordonsindustrin beläget i Arendal, nära Göteborgs hamn. Åkeriet är i drift dygnet runt sex dagar i veckan och sysselsätter omkring 250 personer på heltid. I vår fordonsflotta har vi ca 450 fordon varav 150 av dessa är lastbilar och 300 är trailers.
Vi växer och behöver nu utöka verksamheten med fler chaufförer till våra olika skift inom Göteborgsområdet.
Om jobbet
Arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av lastning, transport och lossning av gods. Våra kunder verkar främst inom Göteborgsområdets fordonsindustri. Arbetet utgår från vår terminal i Arendal och är förlagt till dagtid.Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
CE-körkort
Erfarenhet av dragbil samt trailer
Arbetserfarenhet från liknande uppdrag
Digitalt färdskrivarkort
Giltigt YKB
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av körning med lastbil och släp och/eller ekipage med link
Erfarenhet av att köra SIMA/container-transporter
Erfarenhet av just in time-transporter
Giltigt ADR-intyg
Truckbehörighet
Om dig
Vi tror att de starkaste teamen byggs på mångfald och inkludering. Olika åsikter, kompetenser och personligheter framhäver det bästa i oss alla.
Vi tror att du som person är serviceorienterad, ansvarsfull och van vid att möta kunder. Du kan arbeta självständigt och är noggrann i ditt arbete. Vi ser positivt på om du har en god lokalkännedom i Göteborg.
Vi söker dig som är
Noggrann - då våra transporter är av stor betydelse för våra kunders produktion
Flexibel - då du kommer att ingå i ett stort arbetslag med varierade arbetsuppgifter
Samarbetsvillig
Att arbeta hos DFDS
DFDS är på en stark tillväxtresa. Vår ambition är att förändra branschens riktning genom att bli både grönare och mer digitala. Vi erbjuder dig en möjlighet att bli en del av vårt team och tillsammans med oss göra skillnad.
Självklart har vi kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, företagshälsovård samt ett gediget paket med förmåner såsom subventionerade måltider med mera.
Vi är ett företag som präglas av stort engagemang, kunskap, laganda och god arbetsmiljö. Vi utgår från vårt kontor i Arendal, på Hamneviksvägen 24 i Göteborg.
Om du vill bli en del av vårt team skickar du in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer hålls löpande.
Bra att veta är att en anställning inom DFDS innebär att du kommer genomgå en bakgrundskontroll.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Shift Manager Alexander Coen, alcoe@dfds.com
eller Shift Manager Spasko Milevski spmil@dfds.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7420437-1902560". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds AB
Hamneviksvägen 24 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
