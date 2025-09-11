Lastbilschaufför med CE-körkort sökes till Borlänge
MP Åkeritjänster AB / Fordonsförarjobb / Borlänge Visa alla fordonsförarjobb i Borlänge
2025-09-11
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MP Åkeritjänster AB i Borlänge
, Gävle
, Västerås
, Örebro
, Norrköping
eller i hela Sverige
MP Åkeritjänster växer och anställer i Borlänge! Vill du vara med på vår resa?Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Till Borlänge söker vi flera chaufförer med CE-behörighet för uppdrag hos våra kunder inom transport och logistik. Tjänsten innebär att du främst kör lotstransporter.
Arbetet innebär mycket kundkontakt och din roll är en viktig del av vår service.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från yrket och är en positiv person som är noggrann i sina arbetsuppgifter. Du är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och flexibel.
Som chaufför hos oss behöver du ha CE-körkort, YKB, truckkort och ADR styckegods. Du behärskar svenska i tal och skrift eftersom kommunikationen med kollegor och kunder är mycket viktig.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Om MP Åkeritjänster
Vi har huvudkontor i Borlänge och är en bemanningskoncern för transport & logistik. V finns i dagsläget Dalarnas, Gävleborgs, Örebros, Jönköpings samt Skåne län. Vi har de närmaste åren ambitiösa planer och ska vara branschens ledande kompetensföretag och vara rikstäckande. Idag är vi ca 140 medarbetare varav merparten varit anställda hos oss i många år.
Vi startade 2007 och är en auktoriserad bemanningskoncern vilket är en trygghet för våra medarbetare och kunder. 2023 startade vi platskontor i Örebro och idag är vi ett 20-tal medarbetare som kontinuerligt träffas och trivs med varandra.
--Övrig information
Heltid, vi tillämpar provanställning.
Lön enligt kollektivavtal.
Referenser önskas.
Det finns även möjlighet till extrajobb vid annan huvudsaklig sysselsättning.
--
Har du frågor så hör gärna av dig till ansvarig för rekrytering:
Per Davidssonper@akeritjanster.se
0243-50 17 52
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MP Åkeritjänster AB
(org.nr 559153-3418), https://akeritjanster.se/lediga-jobb-i-borlange/
Ritargatan 6 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge Kontakt
Per Davidsson per@akeritjanster.se 0243-50 17 52 Jobbnummer
9503144