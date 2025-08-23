Lastbilschaufför
Kraftfrakt i Norr AB / Fordonsförarjobb / Nordmaling Visa alla fordonsförarjobb i Nordmaling
2025-08-23
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftfrakt i Norr AB i Nordmaling
Kraftfakt anställer en chaufför
Kraftfrakt är ett norrländskt företag som främst kör specialtransporter.
Kraftfrakt.se
Vi kör främst specialtransporter från norr till söder , Norge och Finland.
Lastar allt som är möjligt och det som är omöjligt det löser vi
Vi söker nu en chaufför.
Vi söker dig som är självgående, social, och serviceinriktad. Vi ser gärna att du är ordningsam med arbetsredskap och frakthandlingar och diverse saker som ingår i tjänsten.
Det förekommer helgarbete.
Du måste ha följande behörigheter:
CE-körkort
Digitalt förarkort
YKB
Vi tillämpar transports kollektivavtal.
Provanställning tillämpas.
Då du är anställd hos oss blir du tilldelad en "egen" bil som du ombesörjer och vårdar därefter.
Den vi söker ska vara redo för ett omväxlande arbete med glada och trevliga kollegor.
Låter det här som du? Då har vi jobbet för dig!
Maila ditt CV till annika@kraftfrakt.se
och ring Alexander för mer info 0722113133
Välkommen till Kraftfrakt i Norr Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Annika@kraftfrakt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftfrakt i Norr AB
(org.nr 559377-7047), http://www.kraftfrakt.se
Mo 36 (visa karta
)
914 92 LÖGDEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9472601