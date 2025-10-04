Lastbilschaufför

Kraftfrakt i Norr AB / Fordonsförarjobb / Nordmaling
2025-10-04


Visa alla fordonsförarjobb i Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Umeå, Örnsköldsvik eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kraftfrakt i Norr AB i Nordmaling

Kraftfakt anställer en chaufför

Kraftfrakt är ett norrländskt företag som främst kör specialtransporter.
Kraftfrakt.se
Vi kör främst specialtransporter från norr till söder , Norge och Finland.
Lastar allt som är möjligt och det som är omöjligt det löser vi

Vi söker nu en chaufför.
Vi söker dig som är självgående, social, och serviceinriktad. Vi ser gärna att du är ordningsam med arbetsredskap och frakthandlingar och diverse saker som ingår i tjänsten.
Det förekommer helgarbete.

Du måste ha följande behörigheter:
CE-körkort
Digitalt förarkort
YKB
Vi tillämpar transports kollektivavtal.
Provanställning tillämpas.
Då du är anställd hos oss blir du tilldelad en "egen" bil som du ombesörjer och vårdar därefter.
Den vi söker ska vara redo för ett omväxlande arbete med glada och trevliga kollegor.
Låter det här som du? Då har vi jobbet för dig!

Maila ditt CV till annika@kraftfrakt.se och ring Alexander för mer info 0722113133
Välkommen till Kraftfrakt i Norr

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: Annika@kraftfrakt.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftfrakt i Norr AB (org.nr 559377-7047), http://www.kraftfrakt.se
Mo 36 (visa karta)
914 92  LÖGDEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9540703

Prenumerera på jobb från Kraftfrakt i Norr AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kraftfrakt i Norr AB: