Laseroperatör sökes i Västerås
2025-09-09
Uppdraget
Dina arbetsuppgifter innebär att du sköter och övervakar laserbearbetningsmaskiner för att säkerställa att produkterna uppfyller kvalitetskraven. Du justerar inställningar och utför regelbundna kvalitetskontroller på produkterna samt dokumenterar resultat. Du ansvarar även för att fylla på material i maskiner, samt hantera och sortera färdiga produkter. Vidare är det viktigt att du följer säkerhetsföreskrifter och rutiner.
Vem du är
Tidigare erfarenhet av att arbeta med laserbearbetning eller som laseroperatör
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett gott öga för detaljer
Har en god förståelse för tekniska ritningar och maskininställningar
Innehar truckkort A1-A4 samt B1-B4, meriterande om du har traverskort
Arbetstider
2-skift, varannan vecka dag/kväll
Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
