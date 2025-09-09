Laseroperatör sökes i Västerås

Libera i Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås
2025-09-09


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Västerås, Surahammar, Eskilstuna, Enköping, Köping eller i hela Sverige

Uppdraget
Dina arbetsuppgifter innebär att du sköter och övervakar laserbearbetningsmaskiner för att säkerställa att produkterna uppfyller kvalitetskraven. Du justerar inställningar och utför regelbundna kvalitetskontroller på produkterna samt dokumenterar resultat. Du ansvarar även för att fylla på material i maskiner, samt hantera och sortera färdiga produkter. Vidare är det viktigt att du följer säkerhetsföreskrifter och rutiner.

Vem du är

Tidigare erfarenhet av att arbeta med laserbearbetning eller som laseroperatör
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett gott öga för detaljer
Har en god förståelse för tekniska ritningar och maskininställningar
Innehar truckkort A1-A4 samt B1-B4, meriterande om du har traverskort


Arbetstider
2-skift, varannan vecka dag/kväll

Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), http://www.libera.se

Arbetsplats
Libera

Kontakt
Linnea Liberg
linnea@libera.se

Jobbnummer
9500674

Prenumerera på jobb från Libera i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Libera i Sverige AB: