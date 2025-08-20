Laseroperatör
Vill du bli en del av ett engagerat och välmående företag som satsar på sina medarbetare och arbetar med modern teknik i framkant?
Vi söker nu en driven laseroperatör till vår kunds växande team!Arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att arbeta med ställning och körning av maskiner - alltid med fokus på precision och kvalitet.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har ett genuint tekniskt intresse och arbetar noggrant med fokus på kvalitet.
Tidigare erfarenhet av CNC är ett plus, men vi värdesätter minst lika högt din nyfikenhet och vilja att utvecklas i rollen.
Du är en ansvarstagande person som trivs med att hitta lösningar och bidra till förbättringar i det dagliga arbetet.
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Anton Gummesson, anton@wikan.se
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
