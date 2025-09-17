Larmtekniker Skåne
2025-09-17
Garda Alarm är ett snabbt växande larmföretag. Vill du vara en av oss och arbeta i ett starkt växande bolag med nyskapande tjänster och produkter?
Som Larmtekniker hos oss kommer du att möta våra kunder i deras hem och leverera en högklassig trygghet genom att genomföra proffsiga installationer av nya larmsystem samt utföra service på befintliga anläggningar.
Just nu behöver vi förstärka med en Larmtekniker i Skåne. Arbetet utgår hemifrån med arbetsfordon, du bör alltså vara boende i/runt denna plats.
Om tjänsten Anställningen börjar med utbildning som består av teoretiska och praktiska moment samt avslutas med utbildning på fält tillsammans med en erfaren kollega som agerar mentor. Utbildningen gör dig redo för att sedan själv kunna driftsätta nya larmsystem samt utföra service av befintliga. Ditt fokus kommer vara att ge kunden ett förstklassigt skydd och trygghet genom att säkra upp deras hem.
Det innebär också att du tillsammans med kund går igenom och utbildar kunden i användandet av vårt larmsystem och även introducerar våra appar. Målet är att inte lämna en kund med svaga säkerhetspunkter. Viktigt är att göra allt för att skänka trygghet åt kunden.
Tjänsten är tillsvidare på 100% med 6 månaders provanställning.
Vad erbjuder Garda Alarm dig? Vi på Garda Alarm ser våra anställda som en av våra viktigaste resurser, därför är det extra viktigt att du ska trivas i rollen som Larmtekniker hos oss. Vi erbjuder dig en genomarbetad introduktion och utbildning som gör att du ska känna dig väl förberedd i rollen som tekniker.
En attraktiv lönemodell.
Kollektivavtal och grundläggande anställningsformer
Väl genomarbetade vidareutbildningar inom både teknik, produktkännedom och försäljning
Resor med övernattning och veckovisa arbeten på andra orter förekommer i yrket.
Vem är du?
Du har har B-Körkort
Du är fri från anmärkningar i belastningsregistret, detta är av största vikt då vi är ett företag som levererar säkerhetslösningar till privatpersoner i deras hem
Har du intresse för teknik och försäljning är det ett plus, men också något du givetvis får utbildning och coachning kring
Behärskar det svenska språket väl i tal och skrift
Du är serviceinriktad, Kundorienterad, Målmedveten och lägger stor vikt vid kundernas önskemål och är mån om att de uppfylls
Alltså är du en person som trivs med att hjälpa människor och kan bemöta dem på ett ödmjukt och professionellt sätt. Vi arbetar med svagström, vilket innebär att du ej behöver vara behörig elektriker för att söka tjänsten.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Garda Alarm AB
(org.nr 556884-0572), http://www.gardaalarm.se Arbetsplats
Garda Alarm Jobbnummer
9513019