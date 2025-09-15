Larmtekniker
Försvarsmakten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Karlskrona Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Karlskrona
2025-09-15
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du
möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas
samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig?
Då är du välkommen att söka tjänsten som säkerhetstekniker för att bli en del av vårt team på
Genomförandeavdelning Karlskrona, i Försvarsmaktens telekommunikation- och
informationssystemförband (FMTIS).
FMTIS Genomförandeavdelning Karlskrona
FMTIS har fem enheter som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och
teleområdet, Genomförandeenhet Syd är en av dem, och där ingår vi, Genomförandeavdelning
Karlskrona. Enheterna arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, radio-, sensor-,
bevaknings- och fältsystem samt med installation, drift och underhåll.
Genomförandeavdelning Karlskrona består av tre sektioner, en Tele och två IT sektioner med totalt
ca 40 anställda. Vi är placerade vid Karlskrona Garnison. Nu behöver Tele-sektionen förstärka teamet
med en tekniker inom tekniskbevakning!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Underhåll och service av Säkerhetssystem.
• Felavhjälpning.
• Driftsättning.
• Installationsarbete.
• Samverkan med leverantörer och produktionsledning.
Arbetet sker såväl självständigt som i mindre team, såväl på fältet som på kontoret. Du utför dina
arbetsuppgifter både inom Karlskrona garnison och på andra anläggningar. Resor i tjänsten med
övernattningar på annan ort förekommer. Försvarsmakten är under stark tillväxt och
arbetsuppgifterna kan komma utvecklas över tid.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
• Tre-årigt el/tele-tekniskt gymnasium eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren
bedömer likvärdiga.
• Tidigare erfarenhet av larm, passage och övervakningssystem.
• Relevant arbetslivserfarenhet.
• Körkort B (manuell växellåda).
• Svensk medborgarskap.
• God Datorvana.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande
• Militära förarbevis.
• Erfarenhet av Försvarsmakten.
• BE-/CE-körkort.
• El behörighet.
• Erfarenhet av elektromekaniska lås.
• El/fiberinstallation.Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande och serviceinriktad som person samt säkerhetsmedveten, strukturerad och
självgående. Du har god initiativförmåga och eftersträvar alltid att nå resultat av hög kvalité både när
du arbetar tillsammans med andra och när du arbetar självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder
enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika
värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer påwww.forsvarsmakten.se).Övrig information
Tillträde sker efter överenskommelse.
Anställningen är en tillsvidareanställning, 100% och inleds med sex månaders provanställning.
Anställningen är civil.
Placeringsort är Karlskrona.
Anställningen är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövningen med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.
Deltagande i militär utbildning är ett krav i anställningen och kommer att ske löpande.
Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet.
I Försvarsmakten benämns befattningen som Teleingenjör Teknisk Bevakning.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-06.
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna
befattning.
Upplysningar
För upplysningar om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrik
Abrahamsson. Frågor kring HR och rekryteringsprocessen hänvisas till Rebecca Thörnberg.
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
SACO - Agnetha Landquist
OFRO - Heikki Videll
Samtliga nås via växel 010-82 85 000.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9509579