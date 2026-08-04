Lärling snickare
Wolfbuilder Stockholm AB / Snickarjobb / Österåker Visa alla snickarjobb i Österåker
2026-08-04
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Lärling inom bygg – framtida snickare till Wolfbuilder
Wolfbuilder Stockholm AB söker en engagerad lärling som vill utvecklas till snickare och bygga en långsiktig karriär inom byggbranschen.
Vi arbetar med allt från renoveringar och ombyggnationer till nybyggnationer, tillbyggnader, byggservice och byggnadsvård. Våra projekt finns huvudsakligen i norra Stockholm, Vaxholm och Stockholms skärgård.
Hos oss får du arbeta tillsammans med erfarna snickare och stegvis lära dig yrket i praktiken. Vi söker dig som är motiverad, pålitlig och villig att lära dig.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som lärling kommer du bland annat att få hjälpa till med:
Snickeri vid renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer
Montering av väggar, tak, golv, kök, dörrar och inredning
Rivning och förberedande byggarbeten
Materialhantering och ordning på arbetsplatsen
Att läsa ritningar och följa arbetsbeskrivningar
Dokumentation och egenkontroller
Att arbeta enligt företagets rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Arbetsuppgifterna anpassas efter din erfarenhet och utveckling.
Vi söker dig som
Vill utbilda och utveckla dig till snickare
Är ansvarstagande, noggrann och kommer i tid
Har en positiv inställning och är beredd att arbeta fysiskt
Kan samarbeta med kollegor, kunder och andra yrkesgrupper
Förstår vikten av säkerhet, kvalitet och ett professionellt bemötande
Behärskar svenska tillräckligt för att förstå instruktioner och säkerhetsinformation
Det är meriterande om du har gått eller går en byggutbildning, har viss erfarenhet från byggbranschen eller har B-körkort. Det viktigaste är dock att du har rätt inställning och en vilja att lära dig yrket.
Vi erbjuder
Praktisk handledning av erfarna snickare
Varierande och utvecklande byggprojekt
Möjlighet att växa inom företaget och på sikt bli självgående snickare
En arbetsplats med fokus på kvalitet, ansvar och god sammanhållning
Om Wolfbuilder
Wolfbuilder är ett etablerat byggföretag som förvaltar, bygger och vårdar hus och lokaler. Vi arbetar med både privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och offentliga beställare.
Vår ambition är att leverera arbeten med hög kvalitet, tydlig kommunikation och ett professionellt genomförande.
Anställningsinformation
Arbetsort: Vaxholm, Täby, norra Stockholm och Stockholms skärgård
Anställningsform: Lärlingsanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt lärlingsnivåSå ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och varför du vill bli snickare. Bifoga gärna CV och information om eventuell byggutbildning, praktik eller tidigare arbetslivserfarenhet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: ansokan@wolfbuilder.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickarlärling". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wolfbuilder Stockholm AB
(org.nr 559254-8274), http://www.wolfbuilder.se
Saturnusvägen 2 (visa karta
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184 30 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wolfbuilder Stockholm AB Jobbnummer
10021982