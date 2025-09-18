Lärarvikariat i SO-ämnen Åk 7-9 100%
Noblaskolan består av 16 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Noblaskolan i Sundbyberg ligger fint inbäddad vid kanten av Ursviks friluftsområde. Vår skolgård består av berg och träd i olika höjdskillnader som lockar till fantasi och glädje. Skolan har en integrerad verksamhet från förskoleklass till årskurs 9, där vi värdesätter starka relationer, välkomnande lärmiljöer och tydliga strukturer. Här pågår ett heldagslärande med nära samarbete mellan förskola, skola och fritidshem.
Ditt uppdrag
Vi tror att varje elev bär på en inneboende potential att lyckas, och vår uppgift är att inspirera, utmana och stötta dem på den resan.
Som SO-lärare hos oss undervisar du i de samhällsorienterande ämnena (historia, religion, samhällskunskap och geografi) i årskurserna 7-9, beroende på behov. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i nära samarbete med kollegor.Publiceringsdatum2025-09-18Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare i SO-ämnen (åk 7-9) eller har motsvarande erfarenhet.
Du är relationsskapande, engagerad och tydlig i din undervisning. Du ser det som en självklarhet att vägleda eleverna mot framtiden, både i och utanför klassrummet. Vidare är du ansvarstagande, flexibel och har en positiv elevsyn.
Vi erbjuder
•
En trivsam och växande skola i naturnära Ursvik.
•
Engagerade kollegor och en arbetsmiljö präglad av samarbete.
•
Kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia.
•
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtalade förmåner, försäkringar, friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.Övrig information
•
Omfattning: Vikariat 100%
•
Tillträde: Enligt överenskommelse
•
Plats: Noblaskolan Sundbyberg, Ursvik
Låter detta intressant? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till Noblaskolan Sundbyberg - här gör vi skillnad tillsammans! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
