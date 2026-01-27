Lärarvikariat
2026-01-27
Lärare till Mariaskolan i Landskrona - Vikariat
Arbetsgivare: Mariaskolan i Landskrona
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid/Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om arbetsplatsen
Mariaskolan i Landskrona är en grundskola för årskurserna F-6 med tillhörande fritidshem. Skolan arbetar språkutvecklande och har mindre elevgrupper samt hög personaltäthet. Verksamheten präglas av trygghet, delaktighet och ett lustfyllt lärande där varje elevs unika förutsättningar tas tillvara.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande lärare ansvarar du för att:
Planera, genomföra och följa upp undervisning i grundskolan F-6
Skapa en trygg och stimulerande lärmiljö
Anpassa undervisningen efter elevernas behov
Samarbeta med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare
Delta i arbetslag och skolans utvecklingsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare eller har annan pedagogisk utbildning
Har god pedagogisk förmåga och ett tydligt ledarskap i klassrummet
Är flexibel, ansvarstagande och samarbetsinriktad
Har ett professionellt och positivt förhållningssätt till elever och kollegor
Meriterande är erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är engagerad, trygg i din roll och har ett genuint intresse för elevers lärande och utveckling.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
E-postadress: almamariaskolan@gmail.com
Märk: lärarvikariat
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: almamariaskolan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärarvikariat". Arbetsgivare Multicultural And Recognition In Aspiration In L
(org.nr 556917-8550), https://www.mariaskolanla.se/
261 52 LANDSKRONA Arbetsplats
Multicultural & Recognition In Aspiration In Lan Kontakt
Rektor
Alma Fetahovic almamariaskolan@gmail.com 070 039 33 36 Jobbnummer
9708202