Lärare yrkesämnen ref.nr. 62/26: Vård- och omsorgsprogrammet
Kalix kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Kalix Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Kalix
2026-06-04
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Nu söker vi en yrkeslärare för vård- och omsorgsprogrammet till Furuhedsskolan. Brinner du för att utbilda framtidens vårdpersonal? Vill du kombinera yrkeskunskap med pedagogik och ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas i både studier och yrkesliv? Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Arbetet innebär både praktisk och teoretisk undervisning i olika gymnasiekurser på vård- och omsorgsprogrammet. Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen och tillsammans med dina kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete. Även samarbete med elever och vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget. Du samverkar med andra lärare för att nå programmens examensmål. Du är insatt i och arbetar utifrån styrdokumenten vilket bland annat innefattar att:
ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande.
genomföra, utveckla och leda utbildning med hög kvalitet och engagemang
vara öppen för nya idéer och förändringar
I elevernas utbildning ingår 15 veckors arbetsförlagd praktik, där du som lärare behöver samverka med näringsliv och bransch kring elevernas praktik och uppföljning.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare för vård- och omsorgsprogrammet med eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg.
Du ska vara flexibel och pedagogisk med ett stort tålamod. Du tycker om att arbeta med ungdomar och har en vilja att dela med dig av dina kunskaper. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på http://www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:https://www.kalix.se/kommun/Dialog-och-synpunkter/Kontaktuppgifter/Utbildningsforvaltningen/https://www.kalix.se/furuhedsskolan
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix Kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/
Nygatan 4 (visa karta
)
952 81 KALIX Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Rektor
Marjo Ekorre marjo.ekorre@kalix.se Jobbnummer
9947742