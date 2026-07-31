Cafebiträde sökes till Cafe edit
Compass Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Falun Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falun
2026-07-31
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/ Extraarbete / Tillträde enligt överenskommelse / Tillträde så snart som möjligt / Tillträde i månad
Vem söker vi?Nu söker vi ett Cafébiträde som med glädje och positivitet vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med entusiasm levererar du enastående service till restaurangens alla gäster.I tjänsten ingår bland annat förberedelse och servering av mat och dryck, kassahantering samt hålla arbetsplatsen och restaurangen ren och fin.
Om Restaurang Cafe Edit
Cafe Edit är ett nyöppnat utlämningskök för militär verksamhet. Vi serverar 3 måltider per dag.
Vid sidan av vår militära verksamhet så bedriver vi cafeverksamhet och säljer kaffe, fika och smörgåsar till högskolans elever där verksamheten är belägen. verksamheten ligger i mediahuset på gamla regementet i Falun.
Vi söker nu ett Cafébiträde som vill jobba extra vid behov främst kvällar och helger.
Välkommen med din ansökan!
Vem är du?
Du är över 18 år
Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
God service är viktigt för dig där ett leende och ögonkontakt är en självklarhet
Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
Du talar och skriver svenska
Tidigare erfarenhet av restaurangarbete är ett plus
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
791 31 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Mikael Alfredsson mikael.alfredsson@compass-group.se 0739753047 Jobbnummer
10016709