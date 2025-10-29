Lärare (timvikarie)
Åtvidabergs Kommun / Grundskollärarjobb / Åtvidaberg Visa alla grundskollärarjobb i Åtvidaberg
2025-10-29
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åtvidabergs Kommun i Åtvidaberg
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Utbildningsförvaltningen söker lärarvikarier till grundskolan!
I Åtvidabergs kommun arbetar våra grundskolor för att barn ska få en bra start i livet. Vår övergripande målsättning och fokus är ökade kunskapsresultat samt ökad närvaro hos eleverna. Grundskolan omfattar förskoleklass till årskurs 9. Skolbarnsomsorg, fritidshem finns integrerat på nästan alla skolor i Åtvidaberg.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Som lärarvikarie ersätter du den undervisande läraren och leder den undervisning i klassrummet utifrån en planering.
Du som söker
Vi söker dig som har en genomförd eller pågående utbildning som barnskötare, lärare, lärarassistent, elevassistent eller socialpedagog. Har du tidigare erfarenhet av att jobba inom skola, förskola eller att vara ideell ledare inom barn- och ungdomsverksamhet så är det meriterande. För att vikariera inom förskola och skola behöver du ha fyllt 18 år.
Vi söker dig som vill arbeta pedagogiskt med att instruera och motivera barn och unga. För att trivas med arbetet bör du som person vara positiv, ansvarsfull, driven och flexibel. Du trivs med att arbeta självständigt men också tillsammans med kollegor. Du är flexibel som person och kan inställa dig till arbete med kort varsel, huvudsakligen vardagar mellan klockan 06.00-18.30.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 23 november.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286808". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs kommun
(org.nr 212000-0415) Kontakt
Kompetenscenter 0120-83251 Jobbnummer
9579635