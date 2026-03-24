Lärare till Mariebergsskolan F-6
2026-03-24
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Vi söker dig som vill vara med på Mariebergsskolans fortsatta utvecklingsresa!
Mariebergsskolan är en centralt belägen skola i Skara med omkring 320 elever.
Skolan har ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges förutsättningar att nå goda resultat. Vi på Mariebergsskolan är stolta över att vara en skola där vi har hög behörighet hos våra lärare. Detta medför att vi på ett professionellt sätt arbetar för alla elevers lärande - varje dag. Signifikant för oss på Marieberg är att vi arbetar i årskursteam, med tre till fyra lärare i varje årskurs. Det är en styrka - tillsammans når vi framgång!
Arbetet innebär
Dina arbetsuppgifter innebär undervisning på mellanstadiet, i höst med start i årskurs 4. Vi ser gärna att du är behörig att undervisa i NO. Bred behörighet är meriterande och ger möjlighet till att arbeta med olika ämneskombinationer. Tillsammans med ditt årskursteam ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Du ansvarar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. På Mariebergsskolan arbetar vi utifrån vår helhetsidé att elevernas utveckling är i centrum, detta utifrån våra ledord lärande, trygghet och motivation. Vi söker därför dig som kan leda genom inspiration och är trygg i ditt ledarskap.
Vem är du?
Vi värdesätter god förmåga att samordna och planera gemensamt med kollegor. Vi söker en lärare som vill jobba tillsammans och bidrar till vår teamkänsla. Du verkar för att skapa en meningsfull och inspirerande lärandesituation med fokus på att alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Vi värdesätter tydligt och positivt ledarskap samt förmåga till flexibelt förhållningssätt för elevers bästa. För oss är förmågan till goda relationer i kombination med goda ämneskunskaper vår framgångsfaktor. Tillsammans blir vi än bättre!
Kvalifikationer
Lärarlegitimation är ett krav.
Datakunskaper/Digital kompetens krävs för arbetet.
God språklig förmåga i det svenska språket eftersträvas.
Övrig information och förmåner
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Ansök redan idag - vi arbetar med löpande urval i rekryteringsprocessen.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Arbetsplats
Mariebergsskolan Kontakt
David Kjellqvist, rektor 0511-32516
