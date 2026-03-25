Lärare Särskild undervisningsgrupp åk 4-9
2026-03-25
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
På Ekeby skola F-9 går det ca 430 elever och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Ekeby skolas vision är att alla ska lyckas.
Du kommer att undervisa i matematik, NO-ämnen, teknik och engelska i en särskild undervisningsgrupp för elever i åk 4-9. I tjänsten ingår ett mentorskap samt ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Du kommer att vara en del av ett arbetslag och av ett ämnesnätverk åk 4-9.
Förutom att ansvara för din egen undervisning förväntas du vara med och utveckla Ekeby skola på olika sätt. Du förväntas vara delaktig i olika utvecklingsprocesser och aktivt delta i ett kollegialt lärande. På Ekeby skola arbetar vi med tre verksamhetsideér; ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt, en tillgänglig lärmiljö och en bred studie- och yrkesvägledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare i MaNO, teknik och engelska
• är väl förtrogen med styrdokumenten
• har ett tydligt ledarskap och arbetar för goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
• reflekterar över undervisning och lär av framgångar och motgångar
• ser varje elevs behov och tar hänsyn till individuella förutsättningar så att varje elev kan utvecklas och lyckas
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i en särskild undervisningsgrupp.
ÖVRIGT
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314846/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs kommun
(org.nr 212000-1041) Arbetsplats
Bjuvs kommun, Ekeby skola Kontakt
Rektor
Anna Lindman anna.lindman@bjuv.se Jobbnummer
9817656