Lärare Parkskolan, Mönsterås Kommun - Mönsterås kommun, Parkskolan - Grundskolelärarjobb i Mönsterås

Mönsterås kommun, Parkskolan / Grundskolelärarjobb / Mönsterås2021-04-08Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat länets högsta friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.Parkskolan är en högstadieskola med ca 250 elever och ca 30 medarbetare i Mönsterås tätort.Det här får du som anställd på Parkskolan:Positiv atmosfär, arbetsro och närhet mellan kollegor, ledning och elever.Kontinuerlig handledning/mentorsstöd.Arbeta i fräscha och funktionella lokaler.2021-04-08Vi söker legitimerad lärare.Vi söker dig som är legitimerad lärare i engelska, men även gärna spanska.Tjänsten omfattar undervisning i engelska åk 7-9, men om behörighet finns så kan tjänsten även omfatta 10% undervisning i spanska vid Mönsteråsgymnasiet. I tjänsten ingår även mentorskap.Tjänsten innebär arbete och tillhörighet i ett arbetslag 7-9, samt samarbete med skolans andra arbetslag och mentorer. Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.ÖVRIGTRekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt.Varaktighet, arbetstidDeltid. 75%. (55 %, med vikariat om 10 % HT21 och ev. kombination med 10% vid gymnasiet, dvs 75%). Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-16 eller enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Mönsterås kommun, Parkskolan5677488