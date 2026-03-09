Lärare, Norrsätraskolan 7-9
Sandvikens kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Sandviken Visa alla grundskollärarjobb i Sandviken
2026-03-09
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Grundskola i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Norrsätraskolan 7-9 ligger i den västra stadsdelen Norrsätra, nära skog och strövområden. Här går cirka 330 elever och på skolan arbetar ungefär 45 engagerade medarbetare. På skolområdet finns även en 4-6-skola och en anpassad grundskola. Hos oss gör vi varandra bättre och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö för alla elever.
Vi söker nu behöriga lärare inom:
* Trä- och metallslöjd
* Matematik/fysik/teknik
* Matematik/biologi/kemi
* Svenska/samhällsorienterande ämnen
* Speciallärare i svenska
* Särskild undervisningsgrupp
* Franska 60 % (kombineras med annat ämne för att bli heltid)Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss arbetar du med att planera, genomföra och följa upp undervisningen i årskurs 7-9. I denna samlingsannons söker vi flera roller och här följer en kort beskrivning av vad uppdraget innebär inom respektive ämnesområde.
Som slöjdlärare i trä- och metall leder du kreativa och praktiska arbetsprocesser där eleverna får utforska material, tekniker och design. Du ansvarar för en trygg och säker arbetsmiljö och uppmuntrar elevernas förmåga att prova, skapa och utveckla sina idéer.
Som lärare i matematik och fysik/teknik arbetar du med att stärka elevernas matematiska resonemang, problemlösning och förståelse för tekniska och naturvetenskapliga samband. Undervisningen växlar mellan teori, laborationer och praktiska övningar.
Som lärare i matematik och biologi/kemi arbetar du med att skapa undervisning som väcker nyfikenhet för naturvetenskap och stärker elevernas förmåga att analysera och förstå samband i både matematik och NO-ämnen. Praktiska moment och säkra laborationer utgör en viktig del av uppdraget.
Som lärare i svenska och SO-ämnen arbetar du språkutvecklande och hjälper eleverna att utveckla sin förmåga att läsa, resonera, uttrycka sig och analysera sin omvärld. Arbetet bidrar till att stärka elevernas kommunikativa och reflekterande förmågor.
Som speciallärare i svenska ger du riktat stöd i språk-, läs- och skrivutveckling. Uppdraget innebär nära samarbete med undervisande lärare och elevhälsa för att hitta arbetssätt som skapar goda förutsättningar för elevers lärande.
I särskild undervisningsgrupp arbetar du med mindre elevgrupper där struktur, tydlighet och relationsskapande är centralt. Du skapar en trygg lärmiljö och anpassar undervisningen efter varje elevs behov.
Som lärare i franska utvecklar du elevernas kommunikativa förmåga genom varierade arbetssätt som väcker intresse för språk, kultur och omvärld.
Du bidrar genom att:
* Skapa undervisning utifrån elevernas behov
* Vara en tydlig ledare och förebild i klassrummet
* Bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare
* Arbeta aktivt med digitalisering, värdegrund och språkutveckling
* Följa upp och utveckla undervisningen strukturerat
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela erfarenheter i kollegiala forum
* Arbeta lösningsfokuserat
* Utveckla undervisningen tillsammans i arbetslag
* Ta gemensamt ansvar för elevernas trygghet och lärandeKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha god pedagogisk insikt och förstå hur elever tar till sig kunskap på olika sätt. Du anpassar undervisningen utifrån individens behov och skapar förutsättningar för lärande. Ett strukturerat arbetssätt hjälper dig att planera och följa upp undervisningen på ett tydligt och effektivt sätt.
Samarbete är en naturlig del av vardagen. Du arbetar lyhört tillsammans med kollegor, delar erfarenheter och bidrar till ett öppet klimat där undervisningen utvecklas gemensamt. I en föränderlig skolmiljö är det också viktigt att kunna ta till sig nya idéer och arbetssätt och att se möjligheterna i dem. Genom att vara utvecklingsorienterad bidrar du till skolans gemensamma lärande.
För uppdraget krävs:
* Lärarlegitimation med relevant behörighet
* God kännedom om grundskolans styrdokument
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg är meriterande.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/84". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor, Norrsätraskolan 7-9
Anna Jacobsson anna.jacobsson@edu.sandviken.se 026-24 02 42 Jobbnummer
9783671