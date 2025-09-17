Lärare Ma/No
Lärare i Matematik, fysik och teknik - Välkommen till en liten kommun med stort hjärta!
Vill du undervisa i en naturskön miljö där kollegialt lärande, elevfokus och skolutveckling står i centrum? Vi på Guldkroksskolan i Hjo söker nu dig som vill vara med och göra skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik och NO - gärna med behörighet i fysik och teknik. Du kommer att undervisa i ämnena matematik och NO och vara mentor tillsammans med en kollega. Tjänsten innebär ett nära samarbete i både arbetslag och ämneslag, där planering, reflektion och gemensam utveckling är en självklar del av arbetet.
Vi erbjuder även möjligheten att arbeta i vår flexibla lärmiljö KraftCentrum - en resurs för elever som behöver ett mer anpassat stöd.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare i matematik och NO (gärna fysik och teknik).
• Har ett tydligt och varmt pedagogiskt ledarskap.
• Skapar tillit och engagemang och har lätt för att leda och samordna grupper.
• Är relationsskapande och har en god förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Har förmåga att individualisera undervisningen och möta både stöd- och utvecklingsbehov i elevgruppen.
• Är nyfiken, nytänkande och uppdaterad inom aktuell forskning och pedagogik.
• Ser digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.
• Har mycket goda kunskaper i svenska - i både tal och skrift.
Varför Hjo?
Hjo - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är en av Sveriges mest välbevarade trästäder. Här kombineras närheten till natur, kultur och fritid med ett starkt engagemang för skolutveckling och samverkan.
Vi erbjuder:
• En arbetsmiljö präglad av kollegialt lärande och utvecklingsdriv.
• Ett nära ledarskap och en aktiv elevhälsa.
• Delaktighet i ett arbetslag som vill framåt - tillsammans.
Bra att veta
• För att arbeta med barn i kommunalverksamhet ber vi dig att visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen. För att anställas som behörig lärare/ förskollärare behöver du lämna in lärarlegitimation samt betyg. 2kap. 13-19 §§ Lag (2011:189).
Välkommen med din ansökan - hos oss får du möjlighet att växa, både som lärare och som människa.
Ansökningsprocess
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Skulle du stöta på problem med din ansökan vänligen kontakta: ledigajobb@hjo.se
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar så snart vi hittar rätt person!
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här underlaget om ytterligare vakans för likvärdig tjänst uppstår inom 6 månader från sista ansökningsdatum.
