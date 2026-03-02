Lärare inom Flygbassystemet (SO7)
2026-03-02
Lärare inom Flygbassystemet (SO 7) till Luftstridsskolan
Vi söker dig som är engagerad, entusiastisk och kreativ i din yrkesroll som officer och utbildare. Du har nu stora möjlighet att vara med och utveckla morgondagens officerare, soldater och civila till våra krigsförband.
Vi söker dig som ser positivt på utmaningar och vill ta initiativ inom utbildning och aktivt delta i utveckling av nuvarande och nya kurser. Du är beredd att delta i flygvapnets olika övningar i syfte att bidra till vår krigsförbandsutveckling samt din egna personliga utveckling.
Rekryterande förband/enhet:
Luftstridsskolan (LSS) / Basbefälskolan (BBS) / Flygbasavdelningen (Fbasavd).
BBS utbildar personal till luftstridskrafternas flygbasförband.
Flygbasavdelningen svarar för utbildning mot olika ledningsnivåer inom flygbassystemet, från grupp och upp till bataljon och flottilj, samt flygbasspecifika funktions- och specialutbildningar. Utöver detta stödjer och deltar BBS i utvecklingen av luftstridskrafterna på såväl konceptionuell nivå till praktiskt deltagande i övningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och genomföra kurser som är kopplat mot krigsförbandens behov
• Vara beredd att ta rollen som kurschef
• Stödja kurschef vid kursvärdering och kursutvärdering efter genomförd kurs
• Ingå i lärarlag och stödja kurschef i framtagande av kursbeskrivning för aktuell kurs samt planera och genomföra utbildning kopplat mot kursens lärandemål
• Tillsammans med övrig personal inom basbefälskolan delta i utveckling av nya kurser som anpassas mot aktuella krigsförband
• Vara beredd stödja vid utbildning inom SOU och OP
• Delta i övningar för att utveckla utbildningar vid basbefälskolan samt för egen utveckling i krigsbefattning
• Genomföra enklare kursadministration kopplat till egen kursverksamhet
• Stödja övriga medarbetare vid genomförande av kurser och utbildningar Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
• Svensk yrkesofficer
• B-körkort
• Är utbildad och har kunskap inom flygbassystemet som säkförband, R 3, samband, flygtekninker m.fl
• Har utbildat inom flygbassystemet som ex värnpliktiga, soldater eller genomfört instruktörsförstärkning

Dina personliga egenskaper
Vi söker en initiativrik och engagerad medarbetare som ser möjligheter och är prestigelös. I din roll som lärare har du en koordinerande roll vilket innebär att du är lösnings- och resultatorienterad och trivs med att driva arbetet framåt. Du har god förmåga att etablera och behålla goda relationer inom basbefälskolan, LSS och andra förband/flottiljer. Du har förmåga att arbeta och planera verksamheter enskilt såväl i grupp. Du har även förmåga att söka relevant information samt delge erfarenheter i syfte att vi tillsammans utvecklar vår verksamhet. Du engagerar dig i din egen utveckling i syfte att möte morgondagens behov både nationellt och internationellt.
Känner du att ovan egenskaper passar in på dig och kanske har du en bakgrund som flygtekniker med ett stort intresse av ny teknik, är det speciellt efterfrågat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• Erfarenhet av utbildarrollen samt utbildat anställd personal inom FM
• Erfarenhet av att ha arbetat inom FM datasystem
• Erfarenhet av befattningen chef eller ställföreträdande chef Kompani i basfunktionen
• Erfarenhet av stabstjänst
För upplysningar om befattningen kontakta:
C Fbasavd mj Torbjörn Eriksson, torbjorn.a.eriksson@mil.se
, 070-639 5335
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, tfn 076-808 75 40
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08
OFR/S Helena Lemnell via vx 018-19 60 00
SEKO Monika Danielsson via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00

Övrig information
• Befattning: militär, SO 7
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Arbetsort: Uppsala
• Beräknat startdatum/tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Du upprätthåller kraven enligt FM FysS
• Du ska vara beredd att genomföra kurser/utbildningar/övningar på annan ort än Uppsala
Sista dag för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för rubricerad befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ersättning
Individuell lönesättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9771318